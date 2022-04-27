Kızılay 125 çocuğu kıyafet yardımı yaptı - Son Dakika
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Kızılay 125 çocuğu kıyafet yardımı yaptı

27.04.2022 14:16
Kızılay 125 çocuğu kıyafet yardımı yaptı

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 125 çocuğa kıyafet yardımı yaptı.

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 125 çocuğa kıyafet yardımı yaptı.

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Mehmet Yakın, öksüz ve yetim çocukları yalnız bırakmadıklarını, rutin olarak şubede kıyafet yardımının sürekli devam ettiğini kaydetti. Yakın, "Bugün 125 çocuğumuzu anlaştığımız bir mağazada Kadın ve Genç Kızılay teşkilatları organizasyonu ile giydiriyoruz. İnşallah bu bayramda çocuklarımızın yüzünü güldüreceğiz. Kızılay ailesi olarak bu bize mutluluk veriyor, gurur veriyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kızılay 125 çocuğu kıyafet yardımı yaptı
Kızılay 125 çocuğu kıyafet yardımı yaptı

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Ramazan Bayramı, Karahisar, Kızılay, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kızılay 125 çocuğu kıyafet yardımı yaptı - Son Dakika


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