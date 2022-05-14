Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Küresel vicdanın sesi olmak için varız" - Son Dakika
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Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Küresel vicdanın sesi olmak için varız"

14.05.2022 13:42
Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Küresel vicdanın sesi olmak için varız"

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, dünyanın pek çok yerinde yaşanan insanlık krizlerinin yeterli ilgiyi görmediğini belirterek, "Küresel vicdanın sesi olmak için varız" dedi.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, dünyanın pek çok yerinde yaşanan insanlık krizlerinin yeterli ilgiyi görmediğini belirterek, "Küresel vicdanın sesi olmak için varız" dedi.

Türk Kızılay'ının 103. Genel Kurulu, Ankara Congresium'da gerçekleştirildi. Burada konuşan Kınık, merhameti yaşatmak ve küresel vicdanın sesi olmak için dünyadaki bütün insanların yardımına koştuklarını belirtti. Dünyada 5 yaşına gelmeden yaklaşık 5,5 milyon bebeğin hayatını kaybettiğini söyleyen Kınık, "2018 yılında dünyada yaklaşık 70 milyon silah zoruyla evini barkını terk etmek durumunda kalmış olan insan vardı. Bugün bu sayı Ukrayna'yla beraber 100 milyona çıktı. Bugün ekonomik sebeplerle ülkesini terk eden göçmen sayısı 300 milyona yaklaştı. Her akşam 900 milyon insan başını yastığa aç olarak koyuyor. 1 milyar insanın temiz içme suyuna erişimi yok. 200 milyon çocuk okula gidemiyor. Dünyada 5 yaşına varmadan yaklaşık 5,5 milyon bebeği önlenebilir sebeplerle kaybediyoruz. Açlık, yoksulluk, sömürü, insanın bir köle gibi çalıştırılması bu dünyanın artık rutinlerinden oldu" ifadelerini kullandı.

Küresel vicdanı ve dayanışmayı uyandırmak için çalıştıklarını ifade eden Kınık, "Bugün Sahra Altı Afrika'sında, Çad gölü havzasında, Etiyopya Tigre bölgesinde, dünyanın pek çok coğrafyasında, Bangladeş'te, Somali'de, çok farklı coğrafyalarda yaşanan insani krizler ne yazık ki gereken ilgiyi görmüyor. Küresel vicdanı uyandırmak, küresel dayanışmayı güçlendirmek, insanlığı insanlığın farkında olacak şekilde uyandırmak ve harekete geçirmek durumundayız" dedi.

Genel Kurula Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı. - ANKARA

Kızılay Genel Başkanı Kınık: Küresel vicdanın sesi olmak için varız
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Küresel vicdanın sesi olmak için varız

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kızılay Genel Başkanı Kınık: 'Küresel vicdanın sesi olmak için varız' - Son Dakika


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