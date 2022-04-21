Kızılay ihtiyaç sahiplerini unutmuyor - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Kızılay temsilciliği tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara hem nakdi hem de gıda yardımı yapıldı.

Ahlat'ta Ramazan ayı ile birlikte oluşturulan Kızılay gönüllüler ekibi, tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak yardım kolilerini dağıtıyor. Kızılay Ahlat Temsilcisi Reşit Karakaplan, Türk Kızılay Genel Merkezi başta olmak üzere Ahlatlı iş insanlarının da destekleriyle sadece Ramazan ayında değil ihtiyaç sahibi ailelerin sürekli yanında olduklarını belirterek, "Ahlat'ta ekip olarak gayretli çalışmalar yürütüyoruz. Ramazan ayı ile birlikte oluşturduğumuz gönüllüler ekibimizle ihtiyaç sahibi, hasta ve yaşlı vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ediyoruz. Hem vatandaşlarımızla hasbihal ediyor hem de yardımlarımızı dağıtıyoruz. Bizlere destek veren herkese çok teşekkür ederim. Allah hayırlarınızı kabul eylesin" dedi. - BİTLİS