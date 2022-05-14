Kızılay'ın yeni yönetimi belirlendi - Son Dakika
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Kızılay'ın yeni yönetimi belirlendi

14.05.2022 19:33
Kızılay'ın yeni yönetimi belirlendi

Türk Kızılayı'nın 103'üncü Genel Kurulu'nda, geçerli oyların tamamını alan Kerem Kınık yeniden Genel Başkan seçilirken, Kızılay delegeleri, kurumu önümüzdeki 3 yıl yönetecek olan Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini de belirledi.

Türk Kızılayı'nın 103'üncü Genel Kurulu'nda, geçerli oyların tamamını alan Kerem Kınık yeniden Genel Başkan seçilirken, Kızılay delegeleri, kurumu önümüzdeki 3 yıl yönetecek olan Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini de belirledi.

Her 3 yılda bir düzenlenen Türk Kızılay Genel Kurulu'nun 103.'sü üst düzey devlet yetkilileri, yabancı misyon temsilcileri, sivil toplum örgütü başkan ve yöneticileri ve Kızılay delegelerinin katılımı ile gerçekleşti. ATO Congresium Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Genel Kurul'da geçerli oyların tamamını alan Kerem Kınık yeniden Genel Başkan seçilirken, Kızılay delegeleri, kurumu önümüzdeki 3 yıl yönetecek olan Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini de belirledi. Dr. Kerem Kınık ve listesi oylamaya katılan delegelerin tamamının oyunu aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, bürokratlar ve birçok sivil tolum kuruluşunun katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen Kızılay'ın 103. Genel Kurulu tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongreye gönderdiği mesajda, "Bölgemizde ve ülkemizde tek bir doğal afet yoktur ki orada Kızılay olmasın. Kızılay'ın yürekleri ferahlatan kırmızı hilal-i dalgalanmasın Çoğu zaman resmi kurumlardan önce ihtiyaç sahiplerine yardım çığlığını ilk siz duyuyor yardımını ilk siz koşuyorsunuz" ifadelerini kullanarak, yeni yönetime başarılar diledi.

Kongreye katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise yaptığı konuşmada, "Kızılay gibi yüksek organizasyonel kabiliyete ve donanıma sahip marka kuruluşlara sahip olmamız güçlü ve iddia sahibi bir devlet olmamızın sonucudur" dedi. Oktay, Afad Başkanlığı yaptığı dönemi hatırlatarak, "Afad Başkanı olarak gittiğim her afette Kızılaycıları gördüm" diye konuştu.

"Küresel vicdanın sesi olmak için varız"

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise konuşmasında, "Küresel vicdanın sesi olmak için varız. Bugün Sahra Altı Afrika'sında, Çad gölü havzasında, Etiyopya Tigre bölgesinde, dünyanın pek çok coğrafyasında, Bangladeş'te, Somali'de, çok farklı coğrafyalarda yaşanan insani krizler ne yazık ki gereken ilgiyi görmüyor. Küresel vicdanı uyandırmak, küresel dayanışmayı güçlendirmek, insanlığı insanlığın farkında olacak şekilde uyandırmak ve harekete geçirmek durumundayız" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçimde, Kerem Kınık oylamaya katılan delegelerin tamamını oyunu alarak yeniden Genel Başkan seçilirken, Kızılay'ın yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri de belirlendi. Oylamanın ardından Kerem Kınık, delegelere teşekkür ederken, Kızılay'ı daha da ileriye götüreceklerinin altını çizdi.

Gelecek 3 yıl Kızılay'ı yönetecek olan Genel Başkan ile Yönetim ve Denetim Kurulu listesi şöyle oluştu:

Yönetim Kurulu üyeleri: Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz-

Yönetim Kurulu Üyeleri: Oğuz Can, Yusuf Ramazan Saygılı, Murat Ellialtı, Yasir Yılmaz, Av. Esra Özkoç, Emre Koç, Şükrü Can, Yener Tanık, Zübeyde Çelik

Denetim Kurulu başkan ve üyeleri: İsmet Durmuş -Denetim Kurulu Başkanı, Denetim Kurulu Üyeleri; Hüseyin Can, Av. Mustafa Umut Yalçın, Selman Keresteci, Şehmus Yıldırım." - ANKARA

Kızılay'ın yeni yönetimi belirlendi
Kızılay'ın yeni yönetimi belirlendi
Kızılay'ın yeni yönetimi belirlendi
Kızılay'ın yeni yönetimi belirlendi
Kızılay'ın yeni yönetimi belirlendi
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kızılay'ın yeni yönetimi belirlendi - Son Dakika


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