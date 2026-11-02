KKTC'de DP, tutuklanan iki çalışanının 15 belgedeki değişikliğini sehven savundu

KKTC'de Yeniden Doğuş Partisi'nin (YDP) ilçe sekreterinin ardından Demokrat Parti'nin (DP) iki ilçe çalışanı da 15 ayrı ikametgah belgesinde sahtecilik yaptıkları iddiasıyla tutuklandı. DP, belgelerdeki değişikliklerin sehven yapıldığını ve herhangi bir yanıltma amacı bulunmadığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 6 Aralık seçimleri öncesinde belediye meclis üyesi aday adaylarının ikametgah belgelerine ilişkin sahtecilik soruşturması genişliyor. Gazimağusa'da seçim başvurularında kullanılan toplam 23 ikametgah belgesiyle ilgili soruşturmalar kapsamında 3 kişi tutuklanırken, polis incelemeleri devam ediyor. Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa'da 10 Ağustos-24 Ekim 2026 tarihleri arasında belediye meclis üyesi aday adaylarına ait 15 farklı ikametgah belgesinde yetkisiz değişiklik yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında O.G. (65) ile A.Ş.'nin (44), belgelerde bulunmayan "10 yıl, 20 yıl, 3 yıldır bu adreste ikamet etmektedir, oturur" şeklindeki ifadeleri ekleyerek belgelerin içeriğini değiştirdikleri belirtildi. Söz konusu belgelerin ilgili daireye ibraz edilerek tedavüle sürüldüğü kaydedilirken, iki zanlı tutuklandı. Polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

DP: "Sehven hata yapıldı"

Demokrat Parti, iki ilçe çalışanının tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, Gazimağusa belediye meclis üyesi adaylarının başvuru sürecinde ikametgah belgelerine son üç yıldır KKTC'de ikamet ettiklerine ilişkin ifadelerin sehven eklendiğini bildirdi. Parti açıklamasında, söz konusu ifadelerin adayların gerçek ikamet durumlarını yansıttığı, adayların KKTC vatandaşı olduğu ve uzun yıllardır ülkede yaşadıkları belirtildi.

Belgelerde yapılan değişikliklerin herhangi bir yanıltma amacı taşımadığı savunulan açıklamada, işlemin mevzuat açısından sakınca doğurabileceğinin bilinmediği ve hukuki sonuçları konusunda farkındalık bulunmadığı ifade edildi. Yaşanan durumdan üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, konunun aydınlatılması amacıyla ilgili makamlarla iş birliği yapılacağı ve sürecin yakından takip edileceği kaydedildi.

-YDP'nin ilçe sekreteri de tutuklanmıştı

Aynı kapsamda yürütülen bir başka soruşturmada YDP Gazimağusa İlçe Sekreteri H.A. (36) da belediye meclis üyesi aday adaylarına ait 8 ikametgah belgesinde yetkisiz değişiklik yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı. YDP, konuya ilişkin açıklamasında, ilçe sekreterinin İlçe Seçim Kurulu görevlilerinin uyarısını yanlış anladığını, belgelerdeki ifadelerin bu nedenle eklendiğini ve herhangi bir yanıltma amacı bulunmadığını savunmuştu.