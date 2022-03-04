KKTC'deki Ukraynalılardan savaş karşıtı protesto - Son Dakika
Üye Girişi

KKTC'deki Ukraynalılardan savaş karşıtı protesto

04.03.2022 16:31
KKTC'deki Ukraynalılardan savaş karşıtı protesto

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde yaşayan Ukrayna vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto ettiler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde yaşayan Ukrayna vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto ettiler.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, KKTC'de yaşayan Ukrayna vatandaşları "savaşa hayır" eylemi düzenledi. Gazimağusa kentindeki Zafer Anıtı'nda savaş karşıtı pankart açan grup, sloganlar atarak Putin'i ve yaşananları protesto etti. Eylemde ateşkes ve Rusya'nın çekilmesi çağrıları yapıldı. Şarkıların söylendiği eylemde "Savaşı durdurun", "Savaşa hayır" yazılı pankartlar açıldı. - LEFKOŞA

KKTC'deki Ukraynalılardan savaş karşıtı protesto
KKTC'deki Ukraynalılardan savaş karşıtı protesto

YORUMLAR
500
RUSYA'NIN UKRAYNA'YI İŞGALİ FOÇA'DA PROTESTO EDİLDİ RUSYA'NIN UKRAYNA'YI İŞGALİ FOÇA'DA PROTESTO EDİLDİ Rusya'da Savaş Karşıtı Protestocular Gözaltında Rusya'da Savaş Karşıtı Protestocular Gözaltında

Protesto, Ukrayna, Kıbrıs, Rusya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel KKTC'deki Ukraynalılardan savaş karşıtı protesto - Son Dakika


Son Dakika
16:38 En yakın müttefiki, danışmanı, akıl hocası: Putin'i Rusya'nın devlet başkanlığına da o önermişti! Abramovich'in film gibi hikayesi!
16:31 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin gerçekleri öğreniyor
16:24 Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf eleştirilmişti! Arda Turan Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı
16:22 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Golyat'ın sürpriz hamlesi ne?
16:21 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna'nın bakanlarını Antalya'da görüştürmek istiyoruz
16:20 Suriye lideri Beşşar Esad, paralı askerlerini Ukrayna'ya mı gönderdi? Ermenistan üzerinden geçecekler
16:07 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e rest çekti: Bunun bedelini ödeteceğiz
16:00 Rusya-Ukrayna savaşında kritik uyarı! Beyaz Saray yetkilileri açıkladı: Saldırılar şiddetlenebilir
15:59 Yaptırımlara Rus yanıtı gelmeye başladı: Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışı bir hatta durduruldu
15:51 İstanbul'un devleri sıraya girdi! Mario Balotelli için değer biçilemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 16:44:15. #1.11#
SON DAKİKA: KKTC'deki Ukraynalılardan savaş karşıtı protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement