KO-MEK, işitme engelli bireylerin sesi oluyor - Son Dakika
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KO-MEK, işitme engelli bireylerin sesi oluyor

25.04.2022 10:57
KO-MEK, işitme engelli bireylerin sesi oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) tarafından işitme ve konuşma engelli vatandaşlara yönelik işaret dili eğitimleri veriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) tarafından işitme ve konuşma engelli vatandaşlara yönelik işaret dili eğitimleri veriliyor.

KO-MEK, 358 farklı branştaki eğitimlerine 12 ilçede devam ediyor. Bu çerçevede, Değirmendere KO-MEK Kurs Merkezi'nde işaret dili eğitimi veriliyor. Alfabe ve kelime bilgisiyle başlayan eğitimde, yaklaşık 5 bin kelimenin işaret diliyle tanımı öğretiliyor. İşaret dili kelimelerini öğrenen kursiyerler kısa süre içinde cümle kurmaya başlayarak temel konuşma ve ihtiyaç becerilerini öğreniyor. Eğitim içinde ayrıca aile, çevre, zaman kavramları, fiiller, sağlık terimleri, beden dili, jestler ve mimikler gibi önemli modüllerin bilgisi aktarılıyor.

"KO-MEK bizim hayatımızda farkındalık oluşturdu"

Doğuştan işitme engelli 'Evren' ve 'Bora' isimli iki çocuğuyla birlikte kursa gelen baba Erkan Değirmencioğlu da, kursiyerlere pratik yapma şansı sunuyor. Sınıf içerisinde işitme engelli Evren ve Bora ile bol bol karşılıklı pratik yapan kursiyerler, bu sayede işaretleri daha rahat ve erken öğrenebiliyor. Erkan Değirmencioğlu, "KO-MEK'te böyle bir kursun olmasından oldukça memnunum. Daha önceden çocuklarımla işaret dili bilmediğim için doğaçlama olarak anlaşabiliyordum ama şimdi KO-MEK sayesinde öğrendiğim işaret dili ile çok rahatça anlaşıyorum. KO-MEK bizim hayatımızda farkındalık oluşturdu. Biz bu tür kursların daha yaygınlaşmasını istiyoruz" dedi.

"Onların hayatına dokunmak istiyorum"

Kurs sayesinde kendini geliştirdiğini söyleyen Yasemin Alkan, "Burası benim çok mutlu olduğum bir yer, eğitimcilerimiz sayesinde burada rahatlıkla işaret dili öğreniyoruz. Buraya gelmemdeki amacım engelli bireylerle karşılaşınca onların hayatına küçükte olsa dokunmak, yardım etmek istiyorum" dedi. Bir diğer kursiyer İbrahim Özgür Özer ise "İşitme engelli bireyler özellikle kamuda çok sıkıntı çekiyorlar, ben de özellikle iş yerimde bu tür işitme engelli bireylere yardımcı olmak onların hayatını kolaylaştırmak için bu dili öğreniyorum. Buraya geldiğim için çokta mutluyum. Bize bu imkanı sunan herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

KO-MEK, işitme engelli bireylerin sesi oluyor
KO-MEK, işitme engelli bireylerin sesi oluyor
KO-MEK, işitme engelli bireylerin sesi oluyor
KO-MEK, işitme engelli bireylerin sesi oluyor

YORUMLAR
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Alphabet, Engelli, Evren, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel KO-MEK, işitme engelli bireylerin sesi oluyor - Son Dakika


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