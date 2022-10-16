Kocaeli haber | BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil: "Bartın'da suçlu olanlar cezalandırılmadır"

BBP Kartepe 1.Olağan Genel Kurulu'nda konuşma yapan Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil, Bartın'da yaşanan maden kazasıyla ilgili "Suçlu olanlar kayrılmadan cezalandırılmadır" dedi.

2023 seçimleri öncesi Cumhur İttifakı'nda yer alan Büyük Birlik Partisi'nin Kartepe Teşkilatı 1.Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi. Atanmış ilçe başkanı Ali Oktay'ın seçilmiş başkan olduğu genel kurul, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapılırken Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, BBP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Sayar, BBP İl Başkanı Kaan Şengil, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, MHP Kartepe İlçe Başkanı Hayati Dilek, BBP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Aladağ ve Alperen Ocakları İl Başkanı Cüneyt Engin katıldı. Genel kurulda yapılan konuşmalar sonrası oy kullanma işlemine geçildi. Genel kurulda Bartın'daki maden ocağı patlamasıyla ilgili konuşan BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil, "Suçlu olanlar kayrılmadan cezalandırılmadır" dedi.

"Okçular tepesi boş değildir"

İlk olarak BBP Kartepe İlçe Başkanı Ali Oktay yaptığı konuşmada, "29 yıl önce şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayak izlerini takip ederek genel başkanımız Mustafa Destici ile davamızın peşindeyiz. Dava mücadelemize devam ediyoruz. 'Bu dava lideriyle yaşayan bir davaydı ve lideriyle birlikte bu dava bitmiştir' diyenlere buradan sesleniyoruz; okçular tepesi boş değildir. Bu şehirden bir milletvekili çıkaracağız, bugüne kadar adı hiç kirlenmemiş partimizi en iyi yere getirmek için çalışacağız. Buradan İl Koordinatörü Metehan Küpçü, İl Başkanımız Kaan Şengil'e bu göreve beni layık gördükleri için teşekkür ediyorum ve 'Kartepe'de birileri var' diyoruz" diye konuştu.

"Dünyadaki yerimizi en iyi şekilde alıyoruz"

Ardından sözü alan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman oldu. Kocaman, "Türkiye gelişiyor ve güçleniyor, dünyadaki yerimizi en iyi şekilde alıyoruz. Bugünleri yaşamımızda pay sahibi olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye teşekkür ediyoruz. Bartın'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kurtarılan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Şehit olan vatandaşlarımızla birlikte Çanakkale'den 15 Temmuz'a kadar canlarını bu ülke için veren tüm şehitlerimize minnettarız. Allah her birinden razı olsun" dedi.

"BBP, Kocaeli'de iktidar partisi gibi çalışıyor"

BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü ise konuşmasında şu sözleri söyledi: "Kendimize en çok yakışan, siyasetin ak yüzü olan Büyük Birlik Partisi'nde yola başladı. Bu parti Kocaeli'de iktidar partisi gibi çalışmakta, şükürler olsun. Biz yola çıkarken Ayşe Teyzemin, Mahmut Amcamın derdiyle dertleniyoruz. Biz yöneticilerle vatandaş arasında köprüyüz ve sorunları muhataplarına iletiyoruz ve çözüm arıyoruz. Çözüm bulamıyorsak o zaman da Ankara'ya gidip Genel Başkanımız Mustafa Destici'ye iletiyoruz. Bu kentte 'Aç öğrenci kalmayacak' diyerek aşevi projemizi hayata geçiriyoruz. Yakında aşevimiz açılınca öğrencilerimiz derslerine tok karınla girecekler. Umuttepe'de yapılan aşevi kompleksinin içerisinde sosyal alanlar da var, bu alanlar sayesinde gençlerimizi korumuş olacağız. 'Bana dokunmayan yılan bin yaşasın' diyen vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum; biz yılanların yaşamasına fırsat vermeyeceğiz. Ben buradan il başkanım Kaan Şengil'e teşekkür ediyorum"

"Bartın'da suçlu olanlar kayrılmadan cezalandırılmalıdır"

Bartın'da yaşanan maden ocağı patlamasıyla ilgili konuşan BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil, "Bartın'da yaşanan olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz ama bu olayda suçlu olanlar kayrılmadan cezalandırılmadır. Dünya üzerinde en fazla kömür üreten ülkelerde son yıllarda neredeyse hiç sıkıntı yaşanmazken ülkemizde durum çok farklı, bundan dolayı bu işin peşi bırakılmamalı. Biz bu yola çıkarken ceketlerimizi çıkardık ve sonra çalışmalara başladık, yaptığımız çalışmaları birçok yerel yönetimin kamu bütçesiyle bile yapmaya cesaret edemezken Umuttepe Aşevi ile kentte 5 bin gıda ihtiyacı olan vatandaşımıza yemek dağıtacağız. Bize inanır ve bizimle birlikte olun. Hep birlikte başaralım" sözlerini kaydetti.

"Muhsin Yazıcıoğlu'nun davası ve partisi gümbür gümbür geliyor"

Son olarak BBP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Sayan yaptığı konuşmada, "40 yıldan beri bu ülkenin ekonomisini zedeleyen teröristler bugün mecliste oldukları için sizin benim vergilerimden toplanan paradan pay alıyorlar. Bu durum böyle olmaz arkadaşlar, bu duruma bizler karşıyız. Bugün burada gördüğüm tablo beni çok memnun etti, bugün bu salonda birçok siyasi parti temsilcisi var. Kartepe Belediye Başkanımız bugün ne kadar Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı olsa da 2009 yılında Büyük Birlik Partisi Belediye Başkanı adayıydı. Ah be kardeşim keşke yarım saat dursaydın. Muhsin Yazıcıoğlu'nun davası ve partisi gümbür gümbür geliyor" dedi. - KOCAELİ