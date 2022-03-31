Kocaeli'ye 3 yılda 4,5 milyarlık hizmet - Son Dakika
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Kocaeli'ye 3 yılda 4,5 milyarlık hizmet

31.03.2022 18:13
Kocaeli'ye 3 yılda 4,5 milyarlık hizmet

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden bu yana 3 yıllık sürede kentte 4,5 milyarlık hizmetin hayata geçirildiğini belirterek, "Biz Türkiye'nin en borçlu belediyesi değiliz, hazineye borcu en çok olan belediyeyiz.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden bu yana 3 yıllık sürede kentte 4,5 milyarlık hizmetin hayata geçirildiğini belirterek, "Biz Türkiye'nin en borçlu belediyesi değiliz, hazineye borcu en çok olan belediyeyiz. Fakat hazineye borcu en çok olan belediye olmak unvanını da yakın zamanda kaybedeceğiz" dedi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde "3 Altın Yıl-Sevdamız Kocaeli" sloganıyla düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın,

31 Mart 2019 yerel seçimlerinden bu yana geçen 3 yılda kente kazandırılan eser ve hizmetleri kamuoyu ile paylaştı. Büyükakın, "Üç yıl geçti, bin 95 gün oldu. Tatil kavramı içinde değerlendireceğimiz süre, alt alta topladığınızda 15 gün olmamıştır. Bin 95 gündür durmadan, şikayet etmeden, yorulmadan koşturmaya devam ediyoruz. Kocaelili hemşehrilerimizin mutluluğu için çalışacağımızı asla aklımızdan çıkarmadan devam ediyoruz" dedi.

4,5 milyarlık hizmet

Çalışmaları sunum eşliğinde anlatan Büyükakın, " Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 3 yıllık dönemde 4 milyar 525 milyon 751 bin 620 TL tutarında 309 eser ve hizmeti hayata geçirdi, sahada 2 milyar 654 milyon 393 bin 982 TL maliyetle 102 eser ve hizmet devam ediyor, ihale/proje aşamasında ise 155 eser ve hizmet bulunuyor" diye konuştu.

"Şehrimde insanlar afetlerde ölmesin istiyorum"

Afetlere hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Büyükakın, altyapı çalışmalarını özenle yaptıklarını söyledi. Büyükakın, "Ben ülkemde, şehrimde insanlar afetlerde ölmesin istiyorum. Japonya'da deprem oluyor, orada kimse ölmüyor. Benim şehrimde de insanlar ölmesin istiyorum. Boynumuz bükük kalmasın istiyorum. Toplamda 363 kilometrelik içme suyu hattını 25 tane proje çerçevesinde devam ettiriyoruz. 153 tane mahallemiz bu hizmetlerden yararlanacak ve içme suyu hatlarının yenilenmesi, içme suyunun kesilmeden verilebilmesi en hayati mevzumuz" ifadelerini kullandı.

"Biz Türkiye'nin en borçlu belediyesi değiliz"

Belediyenin borç durumuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Başkan Büyükakın, "Hep şu söyleniyor ya; 'Türkiye'nin en borçlu belediyesi Kocaeli' diye. Orada bir kavram kargaşası var. Hazineye borcu en çok olan belediye biziz. Aslında toplam borç olarak bakarsanız bizim mesela hiç kredi borcumuz yok. Hazineye borcu bizden az olan, ama toplam borcu bizden çok olan çok sayıda belediye var. Biz Türkiye'nin en borçlu belediyesi değiliz, hazineye borcu en çok olan belediyeyiz. Fakat hazineye borcu en çok olan belediye olmak unvanını da yakın zamanda kaybedeceğiz. 6,2 milyar borcumuz var, şu ana kadar bütün bu işleri yaparken 4,5 milyarlık hizmeti tamamladık, 2,6 milyarlık iş devam ediyor. Ama bu arada 2 milyar 155 milyon lira da borcumuzu ödedik. Borçları azalttık" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kocaeli'ye 3 yılda 4,5 milyarlık hizmet
Kocaeli'ye 3 yılda 4,5 milyarlık hizmet
Kocaeli'ye 3 yılda 4,5 milyarlık hizmet
Kocaeli'ye 3 yılda 4,5 milyarlık hizmet

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Tahir Büyükakın, Türkiye, 31 Mart, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kocaeli'ye 3 yılda 4,5 milyarlık hizmet - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'ye 3 yılda 4,5 milyarlık hizmet - Son Dakika
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