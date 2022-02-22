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Kocasinan Belediyesi'nden veterinerlik personeline sertifikalı eğitim - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi'nden veterinerlik personeline sertifikalı eğitim

22.02.2022 12:29
Kocasinan Belediyesi'nden veterinerlik personeline sertifikalı eğitim

Kocasinan Belediyesi, Erciyes Üniversitesi işbirliği ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine yönelik düzenlediği eğitim programı devam ediyor.

Kocasinan Belediyesi, Erciyes Üniversitesi işbirliği ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine yönelik düzenlediği eğitim programı devam ediyor. Eğitimin, hizmette kaliteyi arttıracağını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "İşlerini hassasiyetle yapan ekiplerimiz, hocalarımızın akademik bilgilerinden de faydalanarak, daha kaliteli hizmet sunmaya devam edeceklerdir" dedi.

Çevreye ve doğaya değer vermesiyle dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Eşref'i mahluk olan tüm canlılara karşı sorumlulukları olduğunu dile getirerek, "Kocasinan Belediyesi olarak bir taraftan vatandaşlarımızın yaşam alanlarında konfor, kültür, sanat, bilim, turizm, eğitim, sosyal ve sağlık gibi konularda çalışmalar yaparken bir taraftan da ilçe sınırlarımızdaki doğadaki canlılar için büyük hassasiyet göstermekteyiz. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz, sokak hayvanlarının yaşam ortamlarını hassasiyetle korumak, diğer canlıların yaşam şartlarını daha da iyileştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda hatırlayacağınız gibi sokak hayvanları ile ilgili herhangi bir olumsuzluk durumlarında onlara daha iyi hizmet verebilme noktasında 'Küçük Dostlar Ambulansını' hizmete sunmuştuk ve bu çalışmamamız Türkiye'de örnek oldu. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, 'Küçük Dostlar Ambulans' aracıyla ilçe genelinde yaralı veya hasta olan sokak hayvanlarını kliniğe ulaştırıp, tedavi edilmesini sağlıyor. Hoşgörü diyarı Kayseri'mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan'da değerli olduğunu gösteriyoruz. Bu vesileyle gerçekleştirdiğimiz eğitim programımızın ilçemiz ve şehrimize hayırlı olmasını diliyor, personelimizin aldığı bu eğitimlerle daha kaliteli hizmet sunmaya devam edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi, Erciyes Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen ve çalışanların bilgi ve becerisini artırmak ve daha iyi hizmet vermesini amaçlayan eğitim programı tüm hızıyla devam ediyor. Eğitim programında, hayvan refahı, beslenmesi, hayvan hakları mevzuatı, vektörlerin yaşam döngüsü, gerekli aparatların kullanım pratikleri, sokak hayvanlarının toplanması, yaralı ve tehlikeli hayvanlara müdahale ve yaklaşım yöntemleri, halk sağlığı alanında haşere ile mücadele yöntemleri, halkla iletişim ve beden dili konuları işleniyor. Erciyes Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi, İletişim Fakültesi ve ERSEM olmak üzere toplam 25 akademisyen tarafından verilen ve 80 saati kapsayan eğitim programı sonunda başarılı olan katılımcılara sertifika verilecek. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi'nden veterinerlik personeline sertifikalı eğitim
Kocasinan Belediyesi'nden veterinerlik personeline sertifikalı eğitim
Kocasinan Belediyesi'nden veterinerlik personeline sertifikalı eğitim
Kocasinan Belediyesi'nden veterinerlik personeline sertifikalı eğitim
Kocasinan Belediyesi'nden veterinerlik personeline sertifikalı eğitim

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Kocasinan Belediyesi'nden veterinerlik personeline sertifikalı eğitim Kocasinan Belediyesi'nden veterinerlik personeline sertifikalı eğitim Kocasinan'da Oyun Terapisi Kursu ilgi görüyor Kocasinan'da Oyun Terapisi Kursu ilgi görüyor Kocasinan Belediyesi'nden ekonomiye ve çevreye dev katkı Kocasinan Belediyesi'nden ekonomiye ve çevreye dev katkı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi'nden veterinerlik personeline sertifikalı eğitim - Son Dakika


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