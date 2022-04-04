Kocasinan'da camiler, Ramazan ayında da gül kokuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kocasinan'da camiler, Ramazan ayında da gül kokuyor

04.04.2022 11:35
Kocasinan'da camiler, Ramazan ayında da gül kokuyor

Kocasinan Belediyesi tarafından 2014 yılında Kayseri'de ilk olarak kurulan 'Cami Temizleme Ekibi', ilçe sınırları içerisindeki tüm camileri periyodik olarak temizleyerek, dezenfekte edip gül suyuyla yıkıyor.

Kocasinan Belediyesi tarafından 2014 yılında Kayseri'de ilk olarak kurulan 'Cami Temizleme Ekibi', ilçe sınırları içerisindeki tüm camileri periyodik olarak temizleyerek, dezenfekte edip gül suyuyla yıkıyor. Kocasinan Belediyesi'nin sosyal alandaki çalışmalarıyla örnek bir belediye olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların daha temiz ve daha huzurlu bir şekilde ibadet yapmalarına katkı sağladıklarını söyledi.

Kayseri'de ilk olarak Kocasinan Belediyesi tarafından 'Cami Temizleme Ekibi'nin kurulduğunu hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, mescit ve camilerin kutsal mekanlar olduğunu belirtti. Kocasinan'ın her şeyin en iyisine ve en güzeline layık olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Camilerimiz kutsal mekanlarımızdır. Belediye olarak camilerimizin ve mescitlerimizin restore edilmesinin yanı sıra vatandaşlarımızın huşu içerisinde ibadet edebilmesi için camilerimizin daha temiz olmasına özen gösteriyoruz. Özellikle Ramazan ayında daha fazla hassasiyet göstererek, camilerimizin daha sağlıklı ve daha temiz olması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bu çerçevede Temizlik İşleri Müdürlüğü'müzün bünyesinde kurduğumuz 'Cami Temizleme Ekibi' ile ilçe genelindeki bütün camilerin temizliği yapılıyor ve dezenfekte ediliyor. Camilerimizde ayda en az bir defa genel temizlik yapılıyor ve gül suyu ile yıkanıyor. Ayrıca Ramazan ayında olduğu gibi dini ve özel günlerde de gül suyu ile camilerimiz yıkanıyor. Camilerimiz de mis gibi gül kokan ortamda cemaatin ibadetlerini yapma imkanı sunuyoruz. Rabbim, yaptığımız tüm ibadetleri kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini de sözlerine ekledi.

'Daha Temiz Kocasinan' parolasıyla yeniliklere imza atan Kocasinan Belediyesi, teknolojik temizleme cihazları ve profesyonel ekiplerle, camilerin dış temizliğinin yanında halı, kapı, cam, ahşap, kitaplık ve fayansları da hijyenik olarak temizleyerek, dezenfekte edip ve gül suyuyla yıkıyor. Toplam 4'er kişiden oluşan 3 ayrı Cami Temizleme Ekibi, ilçe sınırları içerisinde camileri ayda en az bir kez temizlerken, gül suyuyla ise camilerin mis gibi kokmasına katkı sağlıyor. - KAYSERİ

Kocasinan'da camiler, Ramazan ayında da gül kokuyor
Kocasinan'da camiler, Ramazan ayında da gül kokuyor
Kocasinan'da camiler, Ramazan ayında da gül kokuyor
Kocasinan'da camiler, Ramazan ayında da gül kokuyor
Kocasinan'da camiler, Ramazan ayında da gül kokuyor
Kocasinan'da camiler, Ramazan ayında da gül kokuyor

YORUMLAR
500
Kayseri 1.Amatör Küme: Kocasinan Yemlihaspor: 3 Anayurt Finalspor: 1 Kayseri 1.Amatör Küme: Kocasinan Yemlihaspor: 3 Anayurt Finalspor: 1 Suriyeliyi öldürüp, yangın izlenimi veren 2 şüpheli adliyede (2) Suriyeliyi öldürüp, yangın izlenimi veren 2 şüpheli adliyede (2)

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Kayseri, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kocasinan'da camiler, Ramazan ayında da gül kokuyor - Son Dakika


Son Dakika
11:37 İstanbul depremi için korkutan tahmin: 320 bin kişi ölümle burun buruna
11:31 Dolar 4 Nisan'da 14,71 seviyelerinden alıcı buluyor
11:30 Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih açıkladı: Mayısta meclise gelecek
11:28 Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in bebeklerine kavuştuğu ilk anlar: Çiftin mutluluğu gözlerinden okundu
11:28 Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'nin A takımından çıkarılınca Akşener'e sahur vakti mesaj atıp tepki gösterdi: Bu hafta görüşecekler!
11:16 9 yıl hapse mahkum edilen Rus oligark Khodorkovsky'den Putin açıklaması: Ukrayna'dan sonra Estonya, Letonya ve Litvanya'yı işgal edebilir
11:15 Hollanda Milli Takımını yıkan haber! Geceleri takımından gizli hastaneye gitti, kanser olduğunu öğrendi
11:13 Seda Güven sosyal medya hesabından 2. kez hamile olduğunu duyurdu
11:12 Ümit Özdağ'ın tepki gösterdiği "Arapça yazılarla" ilgili Kocaeli Büyükşehir'den açıklama geldi
11:12 Şarkıcı Nez kıyafetinin azizliğine uğradı! Sahnede iç çamaşırı gözüktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 11:46:39. #1.12#
SON DAKİKA: Kocasinan'da camiler, Ramazan ayında da gül kokuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement