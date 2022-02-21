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Kocasinan'da 'Oyun Terapisi Eğitimi'ne büyük ilgi - Son Dakika

Kocasinan'da 'Oyun Terapisi Eğitimi'ne büyük ilgi

21.02.2022 11:57
Kocasinan'da 'Oyun Terapisi Eğitimi'ne büyük ilgi

Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü'nde açılan ve randevu sistemiyle hizmet veren Oyun Terapisi Kursu'na, çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü'nde açılan ve randevu sistemiyle hizmet veren Oyun Terapisi Kursu'na, çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Kayseri'nin geleceği için çocukların, gençlerin sağlıklı ve donanımlı bir şekilde yetiştirilmesine katkı sağladıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, farklı proje ve uygulamalarla hayatın her alanında yer aldıklarını söyledi. "Geleceğimizin teminatı her bir çocuğumuz, bizim için ayrı bir değer ve zenginliktir" diyen Başkan Çolakbayrakdar, ilçede yaşayan çocuklar için birbirinden önemli hizmetlere ve projelere imza attıklarını ve çocuklar için pozitif ayrımcılık yaptıklarını vurguladı.

Kocasinan Belediyesi olarak 'İnsan odaklı' belediyecilik anlayışıyla hizmet ürettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Öncelikli olarak da bu odağın merkezi çocuklarımız ve gençlerimizdir. Yapmış olduğumuz bütün çalışmalar, geleceğimizin teminatı yavrularımız içindir. Özellikle rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra farklı proje ve uygulamalarla hayatın her alanında yer alıyoruz. Bu noktada çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz. Çocuklarımızın daha iyi eğitim görebilmeleri ve sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için modern sosyal tesisler yapıyoruz. Bunlardan biri olan Kocasinan Akademi ile el becerilerinden kültürel etkinliklere, sanatsal faaliyetlerden daha farklı alanlarda hizmet etmeye çalışıyoruz. Çocuk Kulübü ve Gençlik Merkezimizle de çocuklarımıza ve gençlerimize farklı bir ufuk açabilmek için çalışıyor ve geleceğe hazırlıyoruz. Daha donanımlı nesillerin yetişmesi için birçok projeyi hayata geçirdik ve çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın yüzünü güldürmek ve hemşehrilerimin hayatlarını kolaylaştırmak içindir. Biz onların geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Kulübü Eğitmeni Psikolojik Danışman Eda Lekesiz tarafından 3-11 yaş arası çocuklara, Oyun Terapisi Kursu veriliyor. Randevu sistemiyle hizmet veren ve her bir oyuncağın farklı anlam taşıdığı Oyun Terapisi Odası'nda kendilerini ifade etmeleri ve duygularını öğrenmelerine yönelik olan eğitime çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Eğlenceli bir dille anlatılan konularda bilgi sahibi olan çocuklar, hem eğleniyor hem de kendilerini daha iyi ifade ediyorlar. Oyun Terapisi eğitiminden faydalanmak isteyen 3-11 yaş arası çocukların ailelerinin ise 0(352) 740 00 00/1115 ve 1109'dahili numaradan aramaları yeterli olacağı öğrenildi. - KAYSERİ

Kocasinan'da 'Oyun Terapisi Eğitimi'ne büyük ilgi
Kocasinan'da 'Oyun Terapisi Eğitimi'ne büyük ilgi
Kocasinan'da 'Oyun Terapisi Eğitimi'ne büyük ilgi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kocasinan'da 'Oyun Terapisi Eğitimi'ne büyük ilgi - Son Dakika


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