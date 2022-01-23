Üye Girişi
Kocasinan'dan erkeklere özel en son teknolojiyle donatılmış tesis - Son Dakika

Kocasinan'dan erkeklere özel en son teknolojiyle donatılmış tesis

23.01.2022 11:07
Kocasinan'dan erkeklere özel en son teknolojiyle donatılmış tesis

Kocasinan Belediyesi tarafından sadece erkeklerin faydalanabilmesi amacıyla yaptırılan yüzme havuzu ve fitness gibi hizmetlerinin yer aldığı en son teknolojiyle donatılmış tesis, hizmete açıldı.

Kocasinan Belediyesi tarafından sadece erkeklerin faydalanabilmesi amacıyla yaptırılan yüzme havuzu ve fitness gibi hizmetlerinin yer aldığı en son teknolojiyle donatılmış tesis, hizmete açıldı. Örnek sosyal belediyecilik hizmeti sundukları vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin sosyal hayatını renklendirmek, hayatlarını kolaylaştırmak ve onların mutlu yaşamaları için sosyal tesisler yaptıklarını söyledi.

Mimarsinan Mahallesi'ne Kocasinan Akademi çatısı altında bir tesis daha kazandıran Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı günden güne daha konforlu bir ilçeye dönüştürdüklerini belirterek, Kayserililerin yaşam standardını yükseltecek hizmetler ürettiklerini ifade etti. İnsanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Bölgemizde vatandaşlarımızın sosyal hayatı renklendirmek için yapmış olduğumuz tesislerin bir tanesi de hizmet vermeye başladı. Yüzme havuzu, fitness ve aerobik gibi spor faaliyetlerinin yapıldığı sosyal tesis, şimdiden yoğun ilgi görüyor. Sıklıkla belirttiğimiz gibi sosyal hayatı renklendirecek ve hemşerilerimizin bir araya gelebileceği mekanların sayısını artırmak en önemli işlerimizin başında geliyor. Bu noktada yeni tesisler yapmaya, bu tesisleri projelendirmeye ve inşaat halindeki tesislerimizi de tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Bu ve benzer projelerin zamanla her mahallemizde yaygınlaşarak devam edeceğini belirtmek istiyorum. Bütün gayretimiz; Kayseri'mizde ve Kocasinan'ımızda yaşayan hemşerilerimizin sosyal hayatlarını kolaylaştırmak ve onların mutlu yaşamaları için hizmetler üretmektir. Tesisimizin Kocasinan'ımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kayserililerin yaşamaktan keyif alabileceği ve mutluluk duyabileceği bir Kocasinan inşa ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin prestijini artıran ve bölgeyi cazibe merkezi haline getiren hizmetler yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kocasinan'dan erkeklere özel en son teknolojiyle donatılmış tesis
Kocasinan'dan erkeklere özel en son teknolojiyle donatılmış tesis
Kocasinan'dan erkeklere özel en son teknolojiyle donatılmış tesis
Kocasinan'dan erkeklere özel en son teknolojiyle donatılmış tesis

YORUMLAR
500

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Fitnes, Yüzme, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kocasinan'dan erkeklere özel en son teknolojiyle donatılmış tesis - Son Dakika


Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir aldı! Karayolları Genel Müdürlüğü, kapatılan yolların listesini paylaştı Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir aldı! Karayolları Genel Müdürlüğü, kapatılan yolların listesini paylaştı         
11:10
3 kişinin hayatını kaybettiği Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazadan ilk görüntüler 3 kişinin hayatını kaybettiği Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazadan ilk görüntüler         
10:53
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 10 yaralı Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 10 yaralı         
09:54
Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay         
08:41
Amasya'da yolcu otobüsü buzlanma sebebiyle kontrolden çıktı: 30 yaralı var Amasya'da yolcu otobüsü buzlanma sebebiyle kontrolden çıktı: 30 yaralı var         
08:32
Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye         
20:21
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15
Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!         
18:06
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03

Son Dakika Haberleri
10:55 5 aylık hamile Başak Dizer'den ayna pozu
10:53 3 kişinin hayatını kaybettiği Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazadan ilk görüntüler
10:37 Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı
10:16 Son Dakika! Vali Yerlikaya'dan vatandaşlara kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım
09:55 Yolcu otobüsü refüje girdi, 40 yolcu ölümden döndü
09:53 Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 10 yaralı
09:40 Hadise, görümcesiyle 'Düm Tek Tek' şarkısı eşliğinde karşılıklı göbek attı
09:17 Ali Babacan'a resimli protesto! "Bu ilk değil" diyen gazeteciler isyan etti
09:16 Şarkı sözleri ile tepki çeken Sezen Aksu'yla ilgili Beren Saat'ten ilk paylaşım geldi
08:54 Hizmete gireli 1 ay bile olmamıştı! Çocuk hastanesinin tavanında çökme meydana geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 11:15:57. #1.13#
SON DAKİKA: Kocasinan'dan erkeklere özel en son teknolojiyle donatılmış tesis - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement