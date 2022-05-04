Kocasinan, en hızlı büyüyen ve gelişen ilçe oldu - Son Dakika
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Kocasinan, en hızlı büyüyen ve gelişen ilçe oldu

04.05.2022 13:23
Kocasinan, en hızlı büyüyen ve gelişen ilçe oldu

Kocasinan Belediyesi'nin yaptığı yatırımlar sayesinde Kocasinan, en fazla konutun satıldığı ilçe olurken, sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında ise 80 basamak birden yükseldi.

Kocasinan Belediyesi'nin yaptığı yatırımlar sayesinde Kocasinan, en fazla konutun satıldığı ilçe olurken, sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında ise 80 basamak birden yükseldi. Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalıklı hale gelmesi için farklı projeler ve yatırımlarla çok büyük mesafe kat ettiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Yaptığımız yatırımlarla sadece Kocasinan değil, ülkemiz güçleniyor, büyüyor ve gelişiyor" dedi.

Marka ve model şehir olan Kayseri'yi yapılan yatırımlarla daha ileriye taşıdıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Geçtiğimiz yıl, Kayseri'deki konut satışlarında yüzdesel olarak en fazla konutun satıldığı yer; Kocasinan ilçesidir. Diğer taraftan ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması raporunda Kocasinan, 80 basamak birden yükseldi. 973 ilçe içerisinde 151'inci sırada yer alan Kocasinan, bu sefer 71'inci sırada yer alarak, en çok büyüyen ilçe oldu. Bu noktada hareketle ayrıcalıklı bir Kocasinan inşa edebilmek için yapmış olduğumuz gayretlerimiz ve çabalarımız, rakamlara da yansıdığını görüyoruz. Marka ve model şehir Kayseri belediyeciliğini, bütün Türkiye'ye 'Belediyecilik nasıl yapılır' öğreten bir ustadan devir aldık. Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki 'den bütün Türkiye, belediyecilik öğrendi. Kayseri'nin bu noktaya gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Marka ve model şehir olan Kayseri'yi yapılan hizmetlerle daha ileriye taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz ve Kayseri'ye yakışır projeler üretiyoruz. Özellikle geleceğin Kocasinan'ı inşa ederken, çağın koşullarına uygun, teknolojiye ayak uyduran ve geleceğe yön verecek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız yatırımlarla sadece Kocasinan değil, ülkemiz güçleniyor, büyüyor ve gelişiyor" ifadelerini kullandı.

Kocasinan'ın örnek gösterilen bir proje şehri haline geldiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, bundan sonrada Kayseri'ye değer katacak, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak ve geleceğe ışık tutacak nice vizyon projelere imza atacaklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kocasinan, en hızlı büyüyen ve gelişen ilçe oldu
Kocasinan, en hızlı büyüyen ve gelişen ilçe oldu
Kocasinan, en hızlı büyüyen ve gelişen ilçe oldu
Kocasinan, en hızlı büyüyen ve gelişen ilçe oldu
Kocasinan, en hızlı büyüyen ve gelişen ilçe oldu
Kocasinan, en hızlı büyüyen ve gelişen ilçe oldu
Kocasinan, en hızlı büyüyen ve gelişen ilçe oldu
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kocasinan, en hızlı büyüyen ve gelişen ilçe oldu - Son Dakika


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