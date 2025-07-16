Kolundan vurulmuştu, raporlu olmasına rağmen 15 Temmuz\'u unutmadı

Geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu kolundan yaralanarak doktor raporu ile istirahate ayrılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü gibi anlamlı bir günde vatandaşları yalnız bırakmadı. Doktor raporlu olmasına rağmen etkinlik alanına gelen Bıyık, "Bu milletin yazdığı destanı anmak boynumuzun borcudur" dedi.

Başkan Bıyık, Darıca'da düzenlenen 15 Temmuz anma programına katılarak şehitler için dua etti ve demokrasi nöbetine destek verdi. Programa kolundaki sargıyla katılan Bıyık'ın bu duyarlılığı, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. "15 Temmuz, milletimizin iradesine sahip çıktığı tarihi bir gündür" diyen Başkan Bıyık, konuşmasında şunları kaydetti: "Yaşadığımız acılara rağmen bu milletin birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterdiğimiz bu önemli günü anmak, bizim için bir görevdir. Fiziksel olarak zorluklar yaşamama rağmen buraya gelmekten onur duydum. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz." - KOCAELİ