Komutanlardan gazetecilere ziyaret - Son Dakika

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Eyyup Özkök ve Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, ilçede faaliyet gösteren yerel ve ulusal medya temsilcilerini ziyaret etti.

İlçe Garnizon Komutanlığı görevine yeni atanan Jandarma Yüzbaşı Eyyup Özkök. Beraberindeki Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak ile Bulanık Bilican Gazetesi ve AA Muhabiri Galip Kılınç, Bulanık Bilican Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve İHA Muhabiri Faruk Güneş ile Bulanık Murat Haber Gazetesi Sayfa Editörü Mehmet Fideyil Temel'i ziyaret etti. İlçedeki yerel ve ulusal gazeteciler ile görüşen Özkök ve Kıpçak, Bulanık'la ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Bulanık Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Eyyup Özkök, "Bulanık'ta göreve başladığımda hayırlı olsun ziyaretinde bulunan gazetecilerimize iadeyi ziyaret gerçekleştirdik. Bulanık halkının bilgilenmesinde büyük rolü olan gazeteci arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - MUŞ