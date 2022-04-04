Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Kuruldu - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Kuruldu

04.04.2022 13:48
Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Kuruldu

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi kuruldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi kuruldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, öğrencilerin şehir yönetimine katılarak özgüvenli bireyler olması amacıyla kurulan Çocuk Meclisi'nin hayırlı olmasını diledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik Çocuk Meclisi kuruldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya Modeli Belediyeciliğin" örnek bir uygulamasını daha hayata geçirdiklerini belirterek, yarınlarımızın teminatı olan çocuklara ve gençlere yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Bu çerçevede Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'ni kurduklarını kaydeden Başkan Altay, "Öğrencilerimizin şehir yönetimine katılımlarını ve karar almalarını sağlayarak bu sayede özgüvenli bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde her ilçeye verilen temsil sayısına göre Çocuk Meclisi'nde de aynı sayıyla çocuklarımız ilçelerini temsil edecek. Çocuklarımız ve şehrimiz için hayırlı olsun" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla kurulan Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi; öğrencilerin milli ve kültürel değerleri kavramalarını sağlayacak etkinlikler yürütmek, okullarda çevreye duyarlı bilinçli nesiller yetiştirilmesi sağlamak, şehrin sorunlarını araştırmak ve elde edilen sonuçları Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunmak amacıyla faaliyet yürütecek. İlk oturumu gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'nin başkanı ve yönetimi belirlendi. Fetih Kent İmam Hatip Ortaokulundan 6. Sınıf öğrencisi Aysima Eroğlu Çocuk Meclisinin ilk başkanı seçildi. - KONYA

Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Kuruldu
Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Kuruldu

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Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Konya, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Kuruldu - Son Dakika


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