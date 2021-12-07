Konya Büyükşehir zabıta ekipleri dilencilere yönelik denetimleri artırdı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı, Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri esnasında Konya'da yaşanacak ziyaretçi yoğunluğu sebebiyle dilencilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı, Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri sebebiyle dilencilere yönelik denetimlerini artırdı. Hem Konyalıların hem de şehri ziyaret eden misafirlerin dilenciler sebebiyle herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için ekip sayısını artıran Büyükşehir Zabıta, aynı zamanda dilenciliğin meslek haline gelmemesi için şehir merkezinde vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıttı. Büyükşehir Zabıta ekipleri, törenlerin devam ettiği 7-17 Aralık tarihleri arasında şehir merkezinde başta ana caddeler ve trafik ışıkları olmak üzere; Mevlana Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Kültür Merkezi çevresi, Mevlana Caddesi, Alaaddin Bulvarı ve Zafer yürüyüş yolunda denetimlerini artırarak sürdürecek. - KONYA