Konya'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

21.03.2022 12:14
Konya'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Konya'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı Vali Vahdettin Özkan başkanlığında yapıldı.

Konya'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı Vali Vahdettin Özkan başkanlığında yapıldı. Vali Özkan, gelecek nesillerin korunması için çocukların ve gençlerin zararlı maddelerden muhafaza edilmesinin, kamu otoritelerinin en önemli hedefi olduğunu söyledi.

Konya'da, madde bağımlılığının azaltılması ve önlenmesi, bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, madde bağımlılarının eğitilmesi ve topluma kazandırılması, bağımlılıkla mücadelede paydaşlar arasında sağlıklı bir iş birliği ve koordinasyon sağlanması amacıyla gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Vahdettin Özkan'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve yetkilileri ile kurul üyeleri katıldı. Toplantıda toplumu ve özellikle gençleri derinden etkileyen uyuşturucu ve uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda bugüne kadar alınan kararlar ve yürütülen faaliyetler değerlendirildi. Vali Özkan, bağımlılıkla daha etkin bir mücadele yürütülmesi için alınması gereken tedbirler, yapılması gereken çalışmalar konusunda toplantıya katılanların görüş, öneri ve düşüncelerini dinleyerek istişarelerde bulundu.

"Uyuşturucu ile mücadelede tüm kurumlarımız koordineli ve hassas bir şekilde çalışmalarını yürütüyor"

İl düzeyinde oluşturulan Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde önümüzdeki dönemlerde yapılacak çalışmaların istişare edildiği toplantıda konuşan Vahdettin Özkan, "Uyuşturucu ile mücadele konusunda tüm kurumlarımız koordineli ve hassas bir şekilde Zararlı Maddelerle Mücadele Eylem Planı çerçevesinde çalışmalarını yürütüyor. Gelecek nesillerimizin korunması için çocuklarımızın ve gençlerimizin zararlı maddelerden muhafaza edilmesi, kamu otoritelerinin en önemli hedefidir. Öğretmenler, aile hekimleri, imamlar, muhtarlar tek tek ailelerle iletişime geçerek Bağımlılıkla Mücadele Konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarını yürütmektedirler. Bu çalışmalar yapılırken sosyo-kültürel yapı ve ailenin durumu da göz önünde bulundurularak ilgili kurumlar koordineli bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedirler" şeklinde konuştu.

Teknolojinin gelişmesi ile tek köy haline gelen dünyada çocukların bağımlılık konusunda risk altında olduğunu vurgulayan Özkan, anne ve babaların bu riskin farkında olarak hareket etmelerinin çok önemli olduğunu ifade etti. Bilinçli ve sağlıklı bir nesil oluşturma yolunda ilgili kurumların el birliği ile çalışmalar yürüttüğünü de ifade eden Özkan, sağlıklı toplumun muhafazası ile devamı için bağımlılık ve zararlı alışkanlıktan uzak bir gelecek dileyerek toplantının hayırlı olması temennisinde bulundu. - KONYA

Konya'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

YORUMLAR
500
Konya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı Konya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Vahdettin Özkan, Uyuşturucu, Konya, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Konya'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:22 Önce avukat, sonra seri katil! Pınar Deniz'i Ceylin'den sonra katil Yasemin olarak izleyeceğiz
12:15 Önüne geleni tokatlayan Sarıgül, Acun'un yolunu kendisini açtığını iddia etti! Bakalım Acun ne diyecek?
12:12 Anneleri üç çocuğunu geride bırakıp komşuya kaçtı, en büyük kız üzüntüden bileklerini kesti, baba işsiz: Çaresizliğin öyküsü!
12:02 Son dakika: Çin'de uçak düştü, yangın çıktı! 133 yolcuyu taşıyordu, resmi bir açıklama yapılmadı
11:54 David Beckham, Ukrayna için ses olmaya devam ediyor! 71 milyon takipçili Instagram hesabını devretti
11:27 Çin'de 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü
11:22 Putin'in askerleri, Mariupol şehrinde mahsur kalan binlerce kişiyi zorla Rusya'ya götürmekle suçlanıyor!
11:20 Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis müdahalesine soruşturma başlatıldı: Alparslan Kuytul depoya sığınmıştı
11:18 İngiliz basını Putin'in 24 saatini yazdı: Her yemek öncesi zehir testi yapılıyor, sabit telefon kullanıyor
11:11 İzleyenler çok duygulandı! İşte Kemal Sunal'ın daha önce hiç görülmemiş videosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 12:35:17. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement