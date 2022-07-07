Konya'da Eski AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı: "Şerefim Namusun Üzerine Yemin Ediyorum Ki Ak Parti'ye Bir Daha Oy Vermeyeceğim" - Son Dakika
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Konya'da Eski AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı: "Şerefim Namusun Üzerine Yemin Ediyorum Ki Ak Parti'ye Bir Daha Oy Vermeyeceğim"

07.07.2022 17:46

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, Konya’nın Selçuklu ilçesinde kurban pazarında esnafın sorunlarını dinledi. Kurbanlık satan ve inşaat mühendisi olduğunu söyleyen Veysi Tunç, "Ben Ak Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı yaptım, 38 yaşındayım. Şerefim namusun üzerine yemin ediyorum ki Ak Parti’ye bir daha oy vermeyeceğim" dedi.

TANER ÖZAY

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, Konya'nın Selçuklu ilçesinde kurban pazarında esnafın sorunlarını dinledi. Kurbanlık satan ve inşaat mühendisi olduğunu söyleyen Veysi Tunç, "Ben Ak Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı yaptım, 38 yaşındayım. Şerefim namusun üzerine yemin ediyorum ki Ak Parti'ye bir daha oy vermeyeceğim" dedi.

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, Konya'nın Selçuklu ilçesinde dün kurban pazarı esnafının sorunlarını dinledi. Bir esnaf, "Başkanım, benim son senem. Ben, hayvanları satıp hayvancılığı bırakacağım. Artık kim yaparsa yapsın. Gitsin eti de ithalat yapsın. Herkesi tehdit ediyor ya, ithal, ithal. Bunu da ithal etsin bakalım" dedi.

"KAPI KAPI DOLAŞIP OY VERMEYİN DİYECEĞİM"

Bu sırada konuşan bir kişi de 38 yaşında olduğunu adının Veysi Tunç olduğun belirterek şunları söyledi:

"İnşaat mühendisiyim, şu şekle bak. Ben bu hale düşecek adam değildim. Ben Ak Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı yaptım, 38 yaşındayım. Şerefim namusun üzerine yemin ediyorum ki Ak Parti'ye bir daha oy vermeyeceğim. Ak Parti için kapı kapı zile bastım. Şu an tekrar kapı kapı dolaşıp zile basacağım 'oy vermeyin' diye. Koca Türkiye'deki şeker fabrikaları, rahmetli Özal'ın kurduğu şeker fabrikalarının hepsini sattı, yedi bitirdi. Dışardan herkes bunun farkında ama kimse konuşamıyor. Kim nereden geldi, nereye gidiyor herkes bunların farkında. Artık Türkiye'de cahil yok."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Konya'da Eski AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı: 'Şerefim Namusun Üzerine Yemin Ediyorum Ki Ak Parti'ye Bir Daha Oy Vermeyeceğim' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da Eski AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı: "Şerefim Namusun Üzerine Yemin Ediyorum Ki Ak Parti'ye Bir Daha Oy Vermeyeceğim" - Son Dakika
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