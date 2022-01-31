Konya'da gece yarısı tepsi ve poşetle kayak keyfi - Son Dakika

Konya'da gün boyu etkili olan kar yağışı gece de etkisini sürdürürken, 7'den 70'e herkes eline geçirdiği poşet ve tepsilerle kaymanın keyfini çıkardı.

Konya'da dün gece yarısı başlayan ve gün boyu kent merkezinde belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, bazı yerlerde devam ediyor. İşlerinden evlerine gelen vatandaşlar, çocuklarını da alarak gece yarısı sokağa çıktı. Yokuş olan yollarda ellerine geçirdikleri poşet ve tepsilerle kayan çocuklar, eğlenceye anne ve babalarını da dahil etti. Uzun yokuşlarda altlarında poşet veya tepsilerle kayan vatandaşlar, kayak pisti manzaralarını aratmadı.

Poşetlerle kaydıklarını belirten çocuklar kaymanın çok zevkli olduğunu belirtirken, Mustafa Süner (40), "Meram Gödene'de Uludağ'da gibi kayak yapıyorum. Zevkli olmaz mı? Her sene Gödene'de bu kar sefası olur" dedi.

Çocuklarıyla kayak yapan Halit Zıvlak (42), "Konya'ya uzun süredir böyle bir kar yağmamıştı. Elhamdülillah şükürler olsun şimdi yağdı. Biz de fırsatı değerlendirerek tadını çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.

Ailelerin kayak keyfi gece geç saatlere kadar sürerken, kentte kar yağışı halen yer yer etkisini sürdürüyor. - KONYA