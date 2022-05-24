Konya ile Üsküp arasında kardeş şehir ön protokolü imzalandı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Üsküp Büyükşehir Belediye Başkanı Danela Arsovska, iki şehir arasında kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi için ön protokol imzaladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Makedonya'nın başkenti Üsküp arasında kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi için ön protokol imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Üsküp Büyükşehir Belediye Başkanı Danela Arsovska arasında imzalanan ön protokol ile her alanda işbirliğinin artırılması öngörülüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın Üsküp gibi tarihi bir şehir olduğunu hatırlatarak, "Üsküp ile ilişkilerimizi üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı olarak özellikle bölge coğrafyasıyla yakın çalışıyoruz. Bundan sonra şehirlerimiz arasındaki ilişkilerin daha çok güçleneceğine inanıyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Üsküp Büyükşehir Belediye Başkanı Danela Arsovska ise, "Makedonya olarak Türkiye ile kardeş ve dost iki ülkeyiz. Özellikle burada gösterilen misafirperverlik bizi çok mutlu etti. İki güzel şehrin birleşerek işbirliği yapma potansiyelinde olduğunu görmüş olduk. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kardeş şehir ilişkilerinin başlatılması için ön protokol imzalandı. Ayrıca, Üsküp Büyükşehir Belediyesi, Başkanlığını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın yaptığı Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'ne de üye oldu. - KONYA