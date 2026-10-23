Konya'nın Beyşehir ilçesinde Beyşehir Gölü manzaralı huzurevinin temeli atıldı - Son Dakika
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde Beyşehir Gölü manzaralı huzurevinin temeli atıldı

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Konya\'nın Beyşehir ilçesinde Beyşehir Gölü manzaralı huzurevinin temeli atıldı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşlıların bakım, barınma ve rehabilitasyon ihtiyaçlarına yönelik huzurevinin temeli dualarla atıldı. Beyşehir Gölü manzaralı merkez kamu kurumları ve hayırseverlerin katkılarıyla tamamlanarak yaşlıların bakım ve barınma ihtiyaçlarını karşılayacak.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşlı vatandaşların bakım, barınma ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirilecek Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin temeli dualarla atıldı.

Bademli Mahallesi yolu üzerindeki alanda inşa edilecek Beyşehir Gölü manzaralı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin temel atma törenine AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, kamu kurumlarının temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Protokol üyelerinin butonlara basmasıyla binanın temeline ilk harç döküldü.

Doğal çevresi ve konumuyla öne çıkan bir mevkide hayata geçirilecek proje, kamu kurumları, yerel yönetim ve hayırseverlerin katkılarıyla tamamlanacak. Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin hizmete girmesiyle Beyşehir'de yaşlı vatandaşların bakım ve barınma ihtiyaçlarına yönelik önemli bir hizmetin sunulması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
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