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Kop dağında kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Kop dağında kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi

20.12.2021 07:39

Kop dağında kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan en önemli karayolu güzergahlarından 2409 rakımlı Kop dağı geçidinde etkili olan kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kop dağında kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi

BAYBURT - Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan en önemli karayolu güzergahlarından 2409 rakımlı Kop dağı geçidinde etkili olan kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Sabah saatlerinde başlayan ve kısa sürede 15 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle Bayburt - Erzurum sınırındaki Kop dağında ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Özellikle tırların hazırlıksız yakalandığı kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bazı ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Karayolları ekiplerinin kar temizliği ve tuzlama yaptığı güzergahta sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

'Meteorolojik uyarı'

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; pazartesi sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek olan yağışların, Hakkari ve Bitlis il geneli Batman'ın kuzey (Sason) ve Siirt ve Şırnak'ın doğu, Van ve Muş'un güney ilçelerinde yoğun kar (20-45 cm), Siirt ve Şırnak çevreleri (900 m altı rakımlı kesimler) ile Batman'ın güneyinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur (35-60 kg/m2) şeklinde Salı günü gece saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, ile buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

Kop dağında kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi
Kop dağında kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi
Kop dağında kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi
Kop dağında kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi
Kop dağında kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi
Kop dağında kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi
Kop dağında kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Bayburt, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kop dağında kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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