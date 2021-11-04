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Koramaz Vadisi tur operatörlerine tanıtıldı - Son Dakika

Koramaz Vadisi tur operatörlerine tanıtıldı

04.11.2021 15:41
Koramaz Vadisi tur operatörlerine tanıtıldı

Doğudan batıya doğru kıvrılan, 12 kilometre uzunluğundaki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan eşsiz doğa harikası seyahat acentelerinin yetkilileri ile tur operatörlerine tanıtıldı.

Doğudan batıya doğru kıvrılan, 12 kilometre uzunluğundaki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan eşsiz doğa harikası seyahat acentelerinin yetkilileri ile tur operatörlerine tanıtıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan doğa harikası Koramaz Vadisi'nin tanıtımına yönelik çalışmalar kapsamında bu kez Kapadokya bölgesindeki turizm acentelerinin yetkilileri ve tur operatörleri ile bir araya geldi. Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, misafirleri ile Koramaz Vadisi gezintisi yaptı. Başkan Büyükkılıç, ilk olarak Vali Şehmus Günaydın ile birlikte Ağırnas Belediyesi Cumhuriyet Kıraathanesi'nde bölge sakinleri ile bir araya geldi. Burada vatandaşlara seslenen Başkan Büyükkılıç, "Buraya doğalgaz geldi, lisesi açıldı, turizm odaklı çalışmalar yapıldı ve bir zenginlik oluştu. Tarıma ve kısmen hayvancılığa yönelik olarak burada bereketli çalışmalar olmaya başladı. Bu dostlarımızın bacasız sanayi olarak nitelendirilen turizm alanında etkin bir rol oynamalarını hem de kazanım elde etmelerini hedefliyoruz" dedi. Büyükkılıç, bölgede turizme yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek, bölge sakinlerine şöyle seslendi;

"Burada tarihi eserlerin restorasyonları ile ilgili, Mimar Sinan'ımızı ön plana çıkaracak çalışmalar ile ilgili, sizlerin de destekleriyle Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Koramaz Vadimizin kalıcı olması için de üniversitemiz ve 8 muhtar ile bu bölgede çalışmaları başlattık. Bütün bu güzellikleri inşallah daha da geliştirecek ve burasının insanlarına bir kazanım sağlayacak, ufkumuzu da aşacak bir tablo sunacağız. Bugün de tur operatörleri bölgeyi tanımak, gezmek ve daha sonra gezdirmek üzere misafirlerimiz burada, sizler de desteğinizi esirgemeyin. Burada Cenab-ı Allah'ın doğal vergisi var, tarihi doku var, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış vadimiz var, buranın devamında Kültepe Kaniş Karum kazıların yapıldığı önemli bir merkez, bütün bu güzellikleri insanlığın hizmetine sunacağız. Buranın insanları aydın, ufuklu, ekmeğini taştan çıkarır, Mimar Sinan'ın torunları yakışanı yaparlar. Ağırnaslı hemşerilerimiz sağ olun."

Ağırnas Mahalle Muhtarı Muharrem Uzun da bölge sakinleri ile birlikte Başkan Büyükkılıç'a, Ağırnas'ı gün yüzüne çıkarttığı ve bölgeye yaptıkları yatırımlar için teşekkürlerini, minnettarlıklarını ilettiler. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın, kente gelen 10 Kapadokya Turizm Acentesi, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile birlikte Koramaz Vadisi'ni gezdiler. Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış Koramaz Vadisi'nde, Kayseri'nin zengin gastronomi kültürünü konuklara yansıtan yeme-içme mekanı olan Koramaz Kafe önünde açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, "Mimar Sinan'ımızın beldesinde bu güzel, şirin bölgedeyiz. Sonbaharı ayrı bir güzel, diğer mevsimleri ayrı güzel. Koramaz Vadisi Dünya Geçici Miras Listesi'ne girmiş olan, kalıcı olması için çabalarımızı sürdürdüğümüz, yaklaşık 8 beldeyi bağrında barındıran, yeraltı şehirleri ile kaya kiliseleriyle, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olmasıyla, sivil mimari örnekleri ve dini eserleriyle, en önemlisi doğal güzelliğiyle olmazsa olmaz bölgemiz. Bu şirin bölgemizin hem tanınması hem turizme kazandırılması açısından yeni bir destinasyon, yeni bir turizm noktası oluşturmaya özen gösteriyoruz. Erciyes'imizdeki kayak turizminin yanı sıra, oradaki zenginliği ve süreci mevsimlere yayma projesi içerisinde bu bölgeyi de ön plana çıkarma yönünde gayret gösteriyoruz. Yöre halkı da bizlere her zaman sahip oluyor" diye konuştu. Büyükkılıç, seyahat acentelerine ve tur operatörlerine bölgeyi tanıttıklarını belirterek, "Büyük Bürüngüz'deki yer altı şehri de henüz insanlığın hizmetine sunulmamış belki de Türkiye'de en önemli en büyük, en uzun yer altı şehirlerinden birisi. Bütün bu güzellikleri bağrında barındıran bölgemize tur operatörlerimizi getirmek suretiyle bölgemizi tanıttık, tanıştırdık. Kayseri tarih fışkırıyor, Kültepe Kaniş Karum da Koramaz Vadisi'nin devamındaki önemli bir destinasyon bölgemiz, onunla ilgili de değişik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Durmak yok, koşmaya devam" ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da, Koramaz Vadisi'nin tanıtımı ile ilgili bölgedeki seyahat acentelerin davet edildiğini hatırlatarak, şunları söyledi;

"Kayseri'mizin her tarafında ayrı bir güzellik var, tarih var. Bunu ekonomiye kazandırmak için Büyükşehir Belediyemiz ile beraber son olarak Dünya Geçici Kültür Miras Listesi'ne giren Koramaz Vadisi'ne seyahat acentelerini davet ettik, onlar da buranın tanıtımını yapmak için ileriki dönemlerde tur programına alacaklar. Ağırnas'ımız çok güzel bir bölge, Mimar Sinan'ımızın doğduğu köy, buraya da gerek yerli, gerekse yabancı turistlerin son zamanlarda çok büyük ilgisi var. Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu gelen misafirlerin kahvaltı ihtiyacını karşılayacak bina hizmete girdi, kendilerine teşekkür ediyoruz." Başkan Büyükkılıç'a teşekkür eden Ağırnas Mahalle Muhtarı Muharrem Uzun da, "Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Başkanıma Ağırnas'a verdikleri bu değerden dolayı tüm halkıma çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Memduh Başkanım Allah razı olsun Ağırnas'ı gün yüzüne çıkardı, Ağırnaslı bunun inşallah kıymetini bilir, teşekkür ediyoruz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde yapılan tanıtım çalışmalarıyla son dönemde ön plana daha çok çıkan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne adını yazdıran Koramaz Vadisi gezisi kapsamında Ağırnas'taki yeraltı şehirlerini de gezen seyahat acenteleri, bölgeye ve doğa harikası vadiye hayran kaldılar. - KAYSERİ

Koramaz Vadisi tur operatörlerine tanıtıldı
Koramaz Vadisi tur operatörlerine tanıtıldı
Koramaz Vadisi tur operatörlerine tanıtıldı
Koramaz Vadisi tur operatörlerine tanıtıldı
Koramaz Vadisi tur operatörlerine tanıtıldı
Koramaz Vadisi tur operatörlerine tanıtıldı

UNESCO Dünya Mirası, Mimar Sinan, Kayseri, Ağırnas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Koramaz Vadisi tur operatörlerine tanıtıldı - Son Dakika


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