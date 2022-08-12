Başkan Söğüt aşure dağıttı - Son Dakika
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Başkan Söğüt aşure dağıttı

12.08.2022 09:30
Başkan Söğüt aşure dağıttı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen Aşure Günü'nde Tütünçiftlik viyadük altında kurulan stantta vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen Aşure Günü'nde Tütünçiftlik viyadük altında kurulan stantta vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Başkan Söğüt'e Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna, MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysun Demir ve meclis üyeleri de eşlik etti. Aşure dağıtımı esnasında konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Bugün 3 farklı noktada binlerce hemşehrimize kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan aşure ikramında bulunduk. Tutulan oruçları da Allah kabul etsin. Bu mübarek günlerde birlik ve beraberlik içerisinde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Aşure standında 3 bin kase aşure dağıtıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen dağıtım, Mimar Sinan Mahallesi'nde de gerçekleştirilecek. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Şener Söğüt, Körfez, Söğüt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Söğüt aşure dağıttı - Son Dakika

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