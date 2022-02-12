Korona virüs nedeniyle yayladan hiç inmediler - Son Dakika

Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kalınçam Mahallesinde ikamet eden Ömer ve eşi Huriye Birinci, dünyayı tehdit eden korona virüsün ortaya çıkmasının ardından daha önce geldikleri Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı bin 850 rakımlı Damlıköy yaylasından bir daha geri dönmediler.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ortaya çıkmadan öncede yaylada yaşadıklarını belirten Birinci ailesi Tonya'daki evlerine şimdilik dönmeyi düşünmediklerini doğa ile iç içe olmanın keyfini yaşadıklarını ifade etti. Eşi ile birlikte üç yıldır bütün gün yaylada yaşadıklarını kaydeden Huriye Birinci, "Tonya'da oturuyoruz yaz dönemlerinde yaylaya çıkıyoruz. Tonya'da kaldığımız yerde arazi dar olduğundan buraya da oğlum ev yapınca eşim Ömer ile burada kalmaya başladık. Kışın karla kaplı yaylada mutlu bir yaşam sürmeye çalışıyoruz. Yaylada bizden başka kalan yok. Artık alıştık burada yaşamaya devam ediyoruz" dedi.

Ömer Birinci de yaylada huzurlu günler geçirdiklerini ifade ederek, "Yaylaya alıştık. Buradaki kedi köpeklerde bizim can yoldaşımız. Hayvanların aç kalmaması için kışlık saman gibi beslenme ihtiyaçlarını da kış mevsimini geçirecek olduğumuzdan dolayı depoladık. Yaylada yaşam belki bilmeyenlere göre zor gözükse de biz artık alıştık. Beslediğimiz hayvanlarımızın sütünden yoğurt, tereyağı yapıyoruz. Gıdalarımızın hep organik" diye konuştu. - TRABZON