Üye Girişi
Korona virüs nedeniyle yayladan hiç inmediler - Son Dakika

Korona virüs nedeniyle yayladan hiç inmediler

12.02.2022 11:44
Korona virüs nedeniyle yayladan hiç inmediler

Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kalınçam Mahallesinde ikamet eden Ömer ve eşi Huriye Birinci, dünyayı tehdit eden korona virüsün ortaya çıkmasının ardından daha önce geldikleri Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı bin 850 rakımlı Damlıköy yaylasından bir daha geri dönmediler.

Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kalınçam Mahallesinde ikamet eden Ömer ve eşi Huriye Birinci, dünyayı tehdit eden korona virüsün ortaya çıkmasının ardından daha önce geldikleri Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı bin 850 rakımlı Damlıköy yaylasından bir daha geri dönmediler.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ortaya çıkmadan öncede yaylada yaşadıklarını belirten Birinci ailesi Tonya'daki evlerine şimdilik dönmeyi düşünmediklerini doğa ile iç içe olmanın keyfini yaşadıklarını ifade etti. Eşi ile birlikte üç yıldır bütün gün yaylada yaşadıklarını kaydeden Huriye Birinci, "Tonya'da oturuyoruz yaz dönemlerinde yaylaya çıkıyoruz. Tonya'da kaldığımız yerde arazi dar olduğundan buraya da oğlum ev yapınca eşim Ömer ile burada kalmaya başladık. Kışın karla kaplı yaylada mutlu bir yaşam sürmeye çalışıyoruz. Yaylada bizden başka kalan yok. Artık alıştık burada yaşamaya devam ediyoruz" dedi.

Ömer Birinci de yaylada huzurlu günler geçirdiklerini ifade ederek, "Yaylaya alıştık. Buradaki kedi köpeklerde bizim can yoldaşımız. Hayvanların aç kalmaması için kışlık saman gibi beslenme ihtiyaçlarını da kış mevsimini geçirecek olduğumuzdan dolayı depoladık. Yaylada yaşam belki bilmeyenlere göre zor gözükse de biz artık alıştık. Beslediğimiz hayvanlarımızın sütünden yoğurt, tereyağı yapıyoruz. Gıdalarımızın hep organik" diye konuştu. - TRABZON

Korona virüs nedeniyle yayladan hiç inmediler
Korona virüs nedeniyle yayladan hiç inmediler
Korona virüs nedeniyle yayladan hiç inmediler
Korona virüs nedeniyle yayladan hiç inmediler
Korona virüs nedeniyle yayladan hiç inmediler
Korona virüs nedeniyle yayladan hiç inmediler
Korona virüs nedeniyle yayladan hiç inmediler
Korona virüs nedeniyle yayladan hiç inmediler

YORUMLAR
500

Gümüşhane, Trabzon, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Korona virüs nedeniyle yayladan hiç inmediler - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:26 Kedi türleri hakkında ilginç bilgi! Savaşta tırnaklarını kılıç gibi kullanıp, rakibi bertaraf ediyorlar
11:24 Kıvanç Tatlıtuğ, mutfaktaki yeteneklerini gözler önüne serdi! Yaptığı soğanlı menemen ile de tartışmalara cevap verdi
11:17 Kritik toplantıda gündem elektrik faturaları! İndirimler için masaya üç formül yatırıldı
11:08 6 muhalefet lideri bu akşam bir araya gelecek? Akıllardaki tek soru, oturma düzeni krizini nasıl aşacaklar?
10:54 Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Gülşen'i eleştiren Seren Serengil, derin yırtmaçlı elbiseyle sahneye çıktı
10:51 Bu kadarı da olmaz! Hırsızlar yer altından geçen kabloları 3 kez çaldı
10:47 Biraz ucuza yağ ve pirinç alabilmek için saatlerce beklediler: Ne yapalım geçinemiyoruz
10:45 Zeynep Beşerler'den küfürlü tepki! Üniversite sınavında baraj puanının kaldırılmasına isyan etti
10:38 Eşi kısır olan kadın, sevgilisinden hamile kaldı! Konu ile ilgili takipçilerinden yardım istiyor
10:00 AK Partili Mustafa Şen partisinin oy oranı hakkında konuştu: Partimizin oyu şu anda 34-36 aralığında
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 11:51:29. #1.13#
SON DAKİKA: Korona virüs nedeniyle yayladan hiç inmediler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement