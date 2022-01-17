Koruma altındaki çocuklar Öz Savunma Sanatı Projesini tamamlayarak sertifikalarını aldı - Son Dakika

Konya Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi olan ve koruma altındaki çocuklar, Öz Savunma Sanatı Projesi kapsamında 3 aylık eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Konya Çocuk Hakları İl Komitesi ve TA WingTsun Federasyonu tarafından çocukların kendilerini savunmaları ve korumaları adına hazırlanan Öz Savunma Sanatı Projesi'nde sona gelindi. Komite üyesi ve koruma altındaki çocuklarında aralarında bulunduğu bin sporcuya sertifikaları Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonunda düzenlenen programda verildi. Yaklaşık 4 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen sertifika töreninde sporcular tarafından gösteri de sunuldu.

Sertifika törenine, TA WingTsun Dünya Şef Antrenörü Si Gung Turan Ataseven, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İbrahim Akyüz, Türkiye Federasyon Başkanı Si Fu Berat Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Zeki Şen, Konya Çocuk Hakları İl Koordinatörleri Fatma Tutuk ve Aybüke Ötgün ev sahipliği yaptı. Programın sonunda eğitimlerini tamamlayan sporculara çeşitli hediyeler verildi. - KONYA