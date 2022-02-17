Köşk Belediyesi Zabıta Ekipleri KDV indirimi denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika

Aydın'ın Köşk ilçesinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi sonrası marketlerde denetim gerçekleştiriliyor.

Köşk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren yüzde 7'lik KDV indirimi fiyat kontrolü denetimi gerçekleştirdi. Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Hemşehrilerimizin güvenilir piyasa şartlarında, sağlıklı alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla ilçemizde faaliyet gösteren marketlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yürürlüğe konulan yüzde 7'lik KDV indirimi fiyat kontrolü denetimini gerçekleştirdik. Temel gıda ürünlerinin raf, kasa ve KDV indirim fiyatları zabıta ekiplerimiz tarafından titizlikle incelendi. Hemşehrilerimizin mağdur olmamaları için denetimlerimiz periyodik olarak devam edecek" dedi. - AYDIN