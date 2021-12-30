Kosova'da elektrik kesinti uygulamasına geçildi - Son Dakika

Kosova'da yaşanan enerji krizine çözüm olarak elektrik kesinti uygulamasına geçilirken Kosova halkı ise elektrik krizinde yalnızca 8 saatte bir 2 saat elektrik alabiliyor.

Kosova, son yılların en kötü enerji kriziyle başa çıkmaya çalışıyor. Ülke genelinde her 8 saatte bir 2 saat boyunca iki termik santralden elektrik sağlanıyor. Ancak üretimin yeterli olmaması ve termik santrallerde iki ünitede arızaların meydana gelmesinin ardından elektrik verilememeye başlandı. Elektriğin pahalı olması nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri, ülke genelindeki işletmeleri ve esnafları da zor durumda bıraktı. İşletmelerin bazıları karanlığa gömülürken bazı işletmeler ise jeneratör kullandı.

Priştine'de bir kozmetik işletmecisi Fatmir Sopi, "Yılbaşı günleri biz esnaf için ekmeğimizi kazandığımız günler. Elektrik kesintileri hesaplarımızı altüst etti" dedi. Fırında çalışan Fjola Zymeri ise elektrik kesintileri nedeniyle ekmek ve diğer unlu mamullerin, elektrikli ocaklarda pişirilemediğini söyledi.

Acil Durum Kararı onaylandı

Kosova, elektrik enerjisinin ancak yüzde 15'ini ithal ediyor, fakat bu rakam mevcut kriz sırasında yüzde 40'a yükselmiş durumda.

Kosova Meclisi dün, hükümetin tüketicilere kısıtlama ve enerji işletmelerine ise özel yükümlülükler getirilmesini öngören Acil Durum Kararı'nı onayladı.

Ayrıca, 31 Aralık tarihi itibariyle Kosova'nın 2 günlük elektrik ihtiyacı Arnavutluk tarafından karşılanacak. Arnavutluk Kosova'ya 7 bin 680 megavat saat elektrik sağlayacak. - PRİŞTİNE