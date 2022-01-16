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Kosova Rumeli Derneği'nden Sırbistan tepkisi - Son Dakika

Kosova Rumeli Derneği'nden Sırbistan tepkisi

16.01.2022 13:20
Kosova Rumeli Derneği'nden Sırbistan tepkisi

İzmir'de bulunan Kosova Rumeli Derneği, Sırbistan'da gerçekleştirilen referandum için Kosova'da yaşayan Sırp vatandaşların da sandık açılarak oy kullanması için Kosova hükümetine yapılan baskılara tepki gösterdi.

İzmir'de bulunan Kosova Rumeli Derneği, Sırbistan'da gerçekleştirilen referandum için Kosova'da yaşayan Sırp vatandaşların da sandık açılarak oy kullanması için Kosova hükümetine yapılan baskılara tepki gösterdi. Dernek Başkanı Uğur Şengöz, Kosova hükümetinin yanında olduklarını belirterek, "Bu durum bağımsız Kosova'nın iç işlerine karışmak ve Sırpların Kosova'daki oyunlarına zemin hazırlamaktır" dedi.

Kosova Rumeli Derneği, Sırbistan'da bugün düzenlenecek olan referanduma, Kosova'nın da dahil edilmesi için Kosova hükümetine karşı yapılan baskılara tepki göstermek için basın toplantısı düzenledi. Kosova Rumeli Derneği Başkanı Uğur Şengöz ve AK Parti 24. Dönem İzmir Milletvekili Rıfat Sait, toplantıda açıklamalarda bulundu.

Şengöz: "Sırbistan, bu tür adımlarıyla Kosova'nın egemenliğini çiğnemeye çalışıyor"

Dernek Başkanı Uğur Şengöz, ABD, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık'ın baskılara devam ettiğini belirterek, "Oysa bu durum bağımsız Kosova'nın iç işlerine karışmak ve Sırpların Kosova'daki oyunlarına zemin hazırlamaktır. Fransa, Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, ABD ve diğer Avrupa Birliği Büyükelçileri ortak bir açıklama yaparak, Kosova Hükümeti'nden Sırp vatandaşların 16 Ocak referandumda oy kullanmalarına izin vermesini istedi. Sürecin de AGİT (OSCE) tarafından organize edilmesini istediler. Bu baskılara karşı Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Kosova Meclis Başkanı Glauk Konjufca ortak açıklama yaparak, bu baskıları kabul etmedi. Sırp vatandaşların posta yoluyla ya da Priştine İrtibat Bürosunda oy kullanabileceklerini belirttiler. Aynı şekilde Kosova muhalefet partileri de hükümete destek verdiler.

Sırbistan'ın referandumunda Kosova'da sandıkların açılması Kosova anayasasına, uluslararası uygulamalara da karşıdır. Sırbistan, bu tür adımlarıyla Kosova'nın egemenliğini çiğnemeye çalışıyor" dedi.

Şengöz: "Kosova hükümetinin yanındayız"

Şengöz, Sırbistan'ın bu hareketinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "ABD'nin, Avrupa Birliğinin ve buna destek veren diğer Avrupa ülkelerinin Kosova'ya baskısının Kosova'nın iç işlerine karışmak olarak görüyoruz ve kabul etmiyoruz. Kosova Rumeli Derneği olarak Kosova hükümetinin yanındayız ve Kosova hükümetini destekliyoruz. Ayrıca, 23 yıl önce Sırp güçleri tarafından gerçekleştirilen ve 45 sivilin öldürüldüğü Reçak katliamını da unutmadık. Reçak katliamının şehitlerini rahmetle anıyoruz. Sırpların yaptığı bu katliamı bir kez daha lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

Rıfat Sait: "Bu baskıları kabul etmiyoruz"

AK Parti 24. Dönem İzmir Milletvekili Rıfat Sait de, bu baskıların Kosova'nın iç işlerine karışmak anlamına geldiğini ifade ederek, "Bu baskıları kabul etmiyoruz. Bunun dışında bizi üzen asıl nokta ise diğer devletlerin buna destek vermesi oldu. Bu referandum eğer Kosova'da yapılsaydı sanki Kosova, Sırbistan toprağıymış gibi görülecekti. Kosova bir bütün olarak bu olayın karşısında. Baskılara rağmen tek vücut oldular. Biz de bugün bu açıklamayı yaparak Kosova hükümetinin yanında olduğumuzu göstermek istedik" diye konuştu. - İZMİR

Kosova Rumeli Derneği'nden Sırbistan tepkisi
Kosova Rumeli Derneği'nden Sırbistan tepkisi
Kosova Rumeli Derneği'nden Sırbistan tepkisi

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Sırbistan, Kosova, Rumeli, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kosova Rumeli Derneği'nden Sırbistan tepkisi - Son Dakika


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