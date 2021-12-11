Üye Girişi
Köy muhtarı köye dönüş yapanlara inek desteğinde bulundu - Son Dakika

Köy muhtarı köye dönüş yapanlara inek desteğinde bulundu

11.12.2021 09:30
Köy muhtarı köye dönüş yapanlara inek desteğinde bulundu

Artvin'de bir köy muhtarı göçün arttığı köylerinde hane sayısını arttırmak tarım ve hayvancılığı geliştirmek için köye dönüş projesi başlattı.

Artvin'de bir köy muhtarı göçün arttığı köylerinde hane sayısını arttırmak tarım ve hayvancılığı geliştirmek için köye dönüş projesi başlattı.

Artvin'in Borçka ilçesi Küçükköy köyü muhtarı Ebubekir Kambur, köyden kente göçü önlemek için ilginç bir proje hazırladı. Köyünü terk eden vatandaşlara köylerine geri dönmeleri koşuluyla büyükbaş hayvan desteğinde bulundu. Bu sayede köydeki göç önleyip tarım ve hayan geliştirmeyi planlıyor.

Köy muhtarı Ebubekir Kambur, " Köyler Yaşasın Projesi" kapsamında köydeki hane sayısının artmasını tarım ve hayvancılığın gelişmesini hedeflediklerini ifade ederek iş adamlarından aldığı destekleri sayesinde, köylerine dönmek isteyenlere büyükbaş hayvan desteğinde bulunduklarını söyledi.

Muhtar Kambur, projede evi ve ahırı olan ve köy nüfusuna kayıtlı ihtiyaç sahiplerine öncelik vereceklerini belirterek "Büyüklerimiz, daha önce buralarda her evde hayvan besiciliğini yapardı ve evin geçimi sağlanırdı. Bizde köye dönüş projesi kapsamında göç eden köylümüzün hane sayısını artırmak için muhtarlığımızın bünyesinde böyle bir proje hazırladık. Proje son bulduğunda köydeki hane sayısını yükseleceğini, tarım ve hayvancılığı gelişeceğini umut ediyoruz" dedi.

Proje kapsamında 3 yıl hayvanı satmamak şartıyla ilk bağışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Kambur, "Proje iş insanların hayvan desteği sayesiyle gerçekleşti. Projeye talep şimdiden oldukça fazla umarız köyümüz eski günlerine kavuşur" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Köy muhtarı köye dönüş yapanlara inek desteğinde bulundu
Köy muhtarı köye dönüş yapanlara inek desteğinde bulundu
Köy muhtarı köye dönüş yapanlara inek desteğinde bulundu
Köy muhtarı köye dönüş yapanlara inek desteğinde bulundu

Borçka, Artvin, Tarım, GÖÇ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köy muhtarı köye dönüş yapanlara inek desteğinde bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Apartmanın bodrum katında korkutan patlama 09:24 Apartmanın bodrum katında korkutan patlama
8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 08:49 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi 08:47 Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Bakan Gül'den müjde: Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı suç olacak 01:18 Bakan Gül'den müjde: Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı suç olacak Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya 18:36 Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla 16:31 Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım 15:34 Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi 13:06 Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi

Son Dakika Haberleri
09:23 Apartmanın bodrum katında korkutan patlama
09:04 Afganistan'da açlık krizi kardeşleri ayırdı! Afgan anne ikizlerinden birini sattı!
08:53 Üç bakanlıkta kritik atamalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
08:51 Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu
08:50 Babasının kullandığı ticari taksi ile ağaca çarpan genç yaşamını yitirdi
08:49 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu
08:48 Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar
08:46 Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi
02:14 Mülteci çocuğun yürek burkan bakışı
01:17 Bakan Gül'den müjde: Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı suç olacak
Sigorta parası için eşini kayalıklardan atmıştı! Eşinin yerine imza atmış! Sigorta parası için eşini kayalıklardan atmıştı! Eşinin yerine imza atmış!         
09:31
Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu         
08:52
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Mülteci çocuğun yürek burkan bakışı Mülteci çocuğun yürek burkan bakışı         
02:14
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu         
16:05
Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu         
13:08
Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira         
13:04
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır         
13:04
Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz         
12:21
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 09:36:31. #1.12#
SON DAKİKA: Köy muhtarı köye dönüş yapanlara inek desteğinde bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement