Köydeki kafede kahvaltılar kar üzerinde yapılıyor - Son Dakika

Bursa'da Uludağ eteklerinde bulunan köyde, karlı günlerde müşteriler, kahvaltılarını karların üzerinde yapıp keyifli zaman geçiriyor.

Bursa şehir merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Yıldırım ilçesine bağlı Zeyniler köyü kış aylarında bol kar tutuyor. Bu köyde köylü kadınların açtığı bir kafe bulunuyor. Kar görmek için bu köye gelen vatandaşlar, karların üzerinde şehir manzarası eşliğinde kahvaltılarını yapıyor. 750 rakımda olması sebebiyle bol kar tutan köydeki kafeye vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Köylü kadınların ürettiği yöresel ürünleri karların üzerinde yiyerek keyifli zaman geçiren vatandaşlar, doğanın tadını çıkarıyor.

Kış aylarında köylerine çok kar yağdığını ifade eden Zeyniler köyü kadınları, "Burada biz köylü kadınlarla kafe açtık. Buraya gelenlere kahvaltı ve yöresel yemeklerimizi sunuyoruz. Köyümüz şehir merkezine 10 dakika uzaklıkta, şehir merkezinde kar olmadığı zamanlarda köyümüzde kar oluyor. Buraya gelenler karların üzerinde kahvaltı yapmanın keyfini çıkarıyor" dedi.

Köye kahvaltı yapmaya gelen vatandaşlar, "Bu köy çok güzel, burada kahvaltı yapmak çok keyifli. Buraya sık sık gelip doğal güzelliklerin tadını çıkarıyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA