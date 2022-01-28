Köylüler önce yolları açtı, ardından kayak yapmanın keyfini yaşadı - Son Dakika

Karabük'te etkili olan ve yer yer 2 metreye ulaşan kar kalınlığı sonrası köylüler önce traktörlerle yolları açtı, ardından çocuklarla kayak yaptılar.

Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası köy muhtarları traktörleri ile kapanan yolları açtı. İlçeye bağlı Hacıağaç köyü muhtarı da, traktörü ile açtığı yolu kayak pistine çevirerek, kayak takımları ile birlikte yarıyıl tatilini köyde geçiren öğrencilerle birlikte kayak yaptı.

İlçe Kaymakamlığı da sosyal medya hesapları üzerinden renkli görüntüler adı altında paylaştığı o anlar beğeni topladı. - KARABÜK