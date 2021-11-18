Kozan'da kırsal mahallelerde yollara parke taşı döşeniyor - Son Dakika

Kozan Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde yürüttüğü parke taşı döşeme çalışmaları kış öncesi hız verdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe geneli ve kırsal mahallelerde yürüttüğü çalışmalarla yollara parke taşı döşeme faaliyetlerini sürdürüyor.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan'ın en uzak kırsal mahallesi olan Yukarıkeçili'den başlayarak kırsaldaki tüm mahallelerde parke taşı döşeme çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Bugüne kadar hizmet almamış mahallelerimize yaptığımızı ziyaretlerde gördük ki vatandaşlarımızın gideceği yolu yoktu. Çocukların oynayacağı oyun alanları yoktu. Biz söz verdiğimiz gibi her köye parke taşı ile ihtiyaca göre çocuk oyun grupları hizmeti götürüyoruz " diye konuştu.

Parke taşı döşeme çalışmalarının 2022 yılında da devam edeceğini belirten Başkan Özgan, "Görev süremiz içerisinde yoluna neşter vurulmayan hiçbir kırsal mahallemiz kalmayacak. Yukarıkeçili mahallemizden başladığımız parke döşeme çalışmalarını, Kapukaya, Akkaya, Görbeyaz, Kalkumaç, Marangeçili mahallelerinde bitirdik. Vatandaşlarımız bizim dönemimizde kışın çamurdan, yazın da tozdan kurtulmuş olacak. Planlanan takvime göre şu an ekiplerimizin bir kısmı Ergenuşağı Mahallesinde çalışırken buradan Işıkkaya mahallemize geçeceğiz, Işıkkaya Mahallesinde bugüne kadar siyasetçi gitmemiş, yol desen yol yok. Bugüne kadar hizmet gitmemiş. Yaklaşık 20-30 evin yolu yok. Biz daha önce iş makineleri ile yollarını açtık şimdide parke taşı döşeme işlemine başlayacağız" dedi. - ADANA