Kozan'da motosikletli kuryelere trafik güvenliği eğitimine 5 personel katıldı

Kozan'da motosikletli kuryelere trafik güvenliği eğitimine 5 personel katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü, iki tekerlekli araç kazalarının artması üzerine motosikletli kuryelere trafik güvenliği eğitimi verdi. Eğitime motorize, resmi ve sivil trafik ekiplerinden toplam 5 personel katıldı; kuryelere kask, hız sınırı ve görünürlük anlatıldı.
KOZAN'da polis ekipleri tarafından motosikletli kuryelere trafik güvenliği eğitimi verildi.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son dönemde iki tekerlekli araçların karıştığı trafik kazalarının artması üzerine sürücüleri bilinçlendirmek amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda motorize unsur, resmi trafik ekibi ve sivil trafik ekibinde görevli toplam 5 trafik personelinin katılımıyla motosikletli kuryelere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi verildi.
Eğitimde trafik kurallarına uyulması, koruyucu kask kullanımının önemi, hız sınırlarına riayet edilmesi ve trafikte görünürlüğün artırılması konularında sürücülere bilgi verildi. Ayrıca sürücülerin trafikte karşılaşabilecekleri risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı. Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin hem kendi can güvenliklerini hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini gözetmeleri gerektiği hatırlatıldı. Trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli sürüş bilincinin artırılması amacıyla eğitim ve denetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
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