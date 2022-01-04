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Krea İçerik Hizmetleri ve 48 bayisine açılan soruşturmada savunma aşaması gerçekleştirildi - Son Dakika

Krea İçerik Hizmetleri ve 48 bayisine açılan soruşturmada savunma aşaması gerçekleştirildi

04.01.2022 11:26
Krea İçerik Hizmetleri ve 48 bayisine açılan soruşturmada savunma aşaması gerçekleştirildi

Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. ve 48 bayisi hakkında rekabete aykırı hareket edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmanın sözlü savunma aşaması gerçekleştirildi.

Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. ve 48 bayisi hakkında rekabete aykırı hareket edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmanın sözlü savunma aşaması gerçekleştirildi.

Rekabet Kurumu tarafından Krea İçerik Hizmetleri ve Prdüksiyon A.Ş ve 48 bayisi hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. Maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşaması gerçekleştirildi.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle açtığı sözlü savunma toplantısında yaptığı konuşmada, Kurulun Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş.'nin savunmalarının ticari sır içeren kısmının gizli oturumda dinlenmesi talebini kabul ettiğini belirterek, gizlilik içeren bölümler savunmalar tamamlandıktan sonra dinleneceğini ve bu kısım geldiğinde ilgili taraflar, soruşturma heyeti ve dosya ile ilgili Kurum personeli dışındaki bütün kişilerin toplantıya erişiminin engelleneceğini aktardı.

Başkan Küle daha sonra sözü, hakkında soruşturma yürütülen Krea İçerik Hizmetleri ve Prdüksiyon A.Ş'nin savunmalarını sunmak üzere 40 dakika süre verileceğini belirterek, sözü iddiaları ve dosyanın içeriğini özetlemek üzere soruşturma heyetine bıraktı.

Soruşturma heyeti, Rekabet Kurulunun 07.02.2019 tarihli ve 19-06/45-M sayılı kararı ile Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ (Krea İçerik) ve 48 bayisinin 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. Maddelerini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandığını aktardı.

Hazırlanan Soruşturma Raporu ve Ek Görüş'te yer alan delil ve tespitler ışığında, Soruşturma Heyeti tarafından, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ'nin 2018-2019 sezonu esnasında Türkiye Süper Ligi ve Birinci Lig müsabakalarının ödemeli televizyon yayıncılığı pazarında hakim durumda bulunduğu bildirildi.

Krea İçerik tarafından müşterilerine iskonto uygulayan bayilere herhangi bir caydırıcı yaptırım uygulanmadığı, indirim yapmamaları yönünde telkinde bulunulmadığı dikkate alınarak, yeniden satış fiyatı belirlenmesi içerikli bir ihlalin bulunulmadığı, 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesi b bendi ile tanımlandığı haliyle eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayrımcılık yapılması eylemine ilişkin bulguya rastlanılmadığı açıklandı.

Soruşturma heyeti tarafından Krea İçerik Hizmetleri ve Prdüksiyon A.Ş'nin 2018-2019 sezonunda geçerli 48 adet bayisiyle imzaladığı tek tip sözleşmelerin pasif satış yasağı içeriyor olması nedeniyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği ve soruşturma tarafı 48 adet bayinin her birinin de 2018-2019 sezonunda kendi ilgili coğrafi pazarlarında hakim durumda bulundukları, aralarında bir anlaşma yahut uyumlu eylem bulunmadığı, buna karşın sağlayıcı Krea İçerik tarafından tasarlanan yeniden satış sistemi çerçevesinde birbirlerinin bölgelerine pasif satış yapmadıkları ve marka içi rekabetin bu şekilde ortadan kalktığı söylendi.

Söz konusu eylemlerin 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında grup muafiyetinden yararlanamayacağı, ayrıca 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 5. maddesinde sayılan koşulları sağlamadığından bu eylemlere bireysel muafiyet tanınmasının mümkün olmadığının da altı çizilirken, Soruşturma Heyeti, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16. maddesi ve Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşıldığını açıkladı.

Rekabet Kurumu Başkanı Küle ve Soruşturma Heyeti'nin açıklamaları ardından, Krea İçerik Hizmetleri ve Prdüksiyon A.Ş'nin avukatları tarafından yapılacak savunma bölümüne geçildi. - ANKARA

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Rekabet Kurumu, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Krea İçerik Hizmetleri ve 48 bayisine açılan soruşturmada savunma aşaması gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Krea İçerik Hizmetleri ve 48 bayisine açılan soruşturmada savunma aşaması gerçekleştirildi - Son Dakika
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