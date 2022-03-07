Kuaförlerden sağlık çalışanı kadınlara jest - Son Dakika
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Kuaförlerden sağlık çalışanı kadınlara jest

07.03.2022 09:35
Kuaförlerden sağlık çalışanı kadınlara jest

Amasya Halk Eğitimi Merkezi'ndeki kuaförlük eğitmenleri ve öğrencileri, sağlık çalışanı kadınlara saç bakımlarını ücretsiz yapma jestinde bulundu.

Amasya Halk Eğitimi Merkezi'ndeki kuaförlük eğitmenleri ve öğrencileri, sağlık çalışanı kadınlara saç bakımlarını ücretsiz yapma jestinde bulundu. Davet üzerine hastanedeki mesailerinin ardından 55 Evler Mahallesi'nde bulunan

kurs binasına gelen sağlık çalışanı kadınların saç bakımları özenle gerçekleştirildi.

2 yıldır ön cephede mücadele ettikleri korona virüs (Kovid-19) salgınının en yoğun olduğu dönemde saç bakımlarına vakit ayıramadıklarını hatırlatan sağlık çalışanı Esin Aydoğan, "Toka ve bone takarak saçlarımızı toparlıyorduk. Saçlarımıza bakım yapamıyorduk. Çoğumuz saçlarımızı kestirmek zorunda kalmıştık. Şimdi çok şükür normale döndük" dedi.

Saçlarına bakım yapan kuaförlere ve kendilerine davet eden Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine teşekkür eden Aydoğan, "Sağ olsunlar. Böyle güzel bir imkanı sunarak bizi iyi hissettirdiler" diye konuştu.

Sağlık çalışanı kadınların salgının en yoğun yaşandığı dönemde çok zor şartlar altında görev yaptıklarını hatırlatan eğitmen Nezahat Akbaş, "Bu etkinliği onların moralini artırmak amacıyla yaptık. Umarım mutlu olmuşlardır. Hepsinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü ve 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum" şeklinde konuştu.

Eğitmen Nazlı Gazelci de dileyen sağlık çalışanı kadınları 14 Mart'a kadar konuk edebileceklerini söyledi. - AMASYA

Kuaförlerden sağlık çalışanı kadınlara jest
Kuaförlerden sağlık çalışanı kadınlara jest
Kuaförlerden sağlık çalışanı kadınlara jest
Kuaförlerden sağlık çalışanı kadınlara jest
Kuaförlerden sağlık çalışanı kadınlara jest

YORUMLAR
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Halk Eğitimi Merkezi, 14 Mart, Aydoğan, Amasya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuaförlerden sağlık çalışanı kadınlara jest - Son Dakika


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