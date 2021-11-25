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KUDAKA'dan kültür turizmine destek - Son Dakika

KUDAKA'dan kültür turizmine destek

25.11.2021 10:44
KUDAKA'dan kültür turizmine destek

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın "2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2" kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan "Tarih ve Kültürün Buluşma Mekanı" projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın "2021 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2" kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan "Tarih ve Kültürün Buluşma Mekanı" projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansında gerçekleşen imza törenine; Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu ve Ajans uzmanları katıldı.

Toplam bütçesi yaklaşık 1 milyon 680 bin TL olan ve 1 milyon 260 bin TL'si KUDAKA tarafından finanse edilecek proje kapsamında; Erzurum Kalesi etrafında restorasyonu tamamlanan ve Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan Erzurum Şehir Arşivine (ERŞA) tahsis edilen tescilli iki konak Erzurum Şehir Arşivi Müzesi ve Erzurum Aşıklar Müzesi olarak tefriş edilerek hizmete açılacak. Proje kapsamında kurulacak müzeler sayesinde Erzurum Kalesi ve çevresinin yerli ve yabancı turistler açısından daha anlamlı ve etkili bir hale getirilmesi ve söz konusu bölgeye görsel ve sanal teknolojiler açısından zenginlik kazandırılması hedefleniyor.

Gerçekleştirilecek proje ile birlikte Erzurum'un tarihi ve kültürel dokusunun oluşumunda rol oynamış önemli tarihi hadiseler ve şahsiyetler kültür yolu projesi kapsamında bulunan ve ERŞA'ya tahsis edilmiş olan konakta ziyaretçilerin bilgisine sunulacak. - ERZURUM

KUDAKA'dan kültür turizmine destek
KUDAKA'dan kültür turizmine destek
KUDAKA'dan kültür turizmine destek

Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, Rektör, Ajans, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel KUDAKA'dan kültür turizmine destek - Son Dakika


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