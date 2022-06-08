Kur'an-ı Kerim'e tekme atan genç: "Kur'an-ı Kerim olduğunu bilmeyerek vurdum"

Antalya'da Kur'an-ı Kerim'e tekme atarak büyük tepki çeken lise öğrencisi, çektiği video ile Kur'an-ı Kerim'i öperek kendini savundu. Genç, "Kur'an-ı Kerim olduğunu bilmeyerekten vurdum. Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm. Herkesten özür dilerim" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde Kur'an-ı Kerim'e tekme atarak büyük tepki çeken lise öğrencisi kendini savundu. Eline Kur'an-ı Kerim alarak öpüp başına koyan genç, "Selamünaleyküm Müslüman kardeşlerim. Sosyal medyada yayınlanan Kur-an'ımıza hakaret olan görüntünün futbol hevesim olmasıyla arkadaşımın bana bir anda atmasından dolayı refleksi olarak yemin ederim ki istek dışı Kur-an'ı Kerim olduğunu bilmeyerekten vurdum. Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm. Herkesten özür dilerim" sözlerine yer verdi.

(İHA)