Kur'an-ı Kerim'e tekme atan genç: "Kur'an-ı Kerim olduğunu bilmeyerek vurdum" - Son Dakika
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Kur'an-ı Kerim'e tekme atan genç: "Kur'an-ı Kerim olduğunu bilmeyerek vurdum"

08.06.2022 17:57

Antalya'da Kur'an-ı Kerim'e tekme atarak büyük tepki çeken lise öğrencisi, çektiği video ile Kur'an-ı Kerim'i öperek kendini savundu.

Antalya'da Kur'an-ı Kerim'e tekme atarak büyük tepki çeken lise öğrencisi, çektiği video ile Kur'an-ı Kerim'i öperek kendini savundu. Genç, "Kur'an-ı Kerim olduğunu bilmeyerekten vurdum. Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm. Herkesten özür dilerim" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde Kur'an-ı Kerim'e tekme atarak büyük tepki çeken lise öğrencisi kendini savundu. Eline Kur'an-ı Kerim alarak öpüp başına koyan genç, "Selamünaleyküm Müslüman kardeşlerim. Sosyal medyada yayınlanan Kur-an'ımıza hakaret olan görüntünün futbol hevesim olmasıyla arkadaşımın bana bir anda atmasından dolayı refleksi olarak yemin ederim ki istek dışı Kur-an'ı Kerim olduğunu bilmeyerekten vurdum. Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm. Herkesten özür dilerim" sözlerine yer verdi.

(İHA)

Kur'an-ı Kerim'e tekme atan genç: Kur'an-ı Kerim olduğunu bilmeyerek vurdum
Kur'an-ı Kerim'e tekme atan genç: Kur'an-ı Kerim olduğunu bilmeyerek vurdum
Kur'an-ı Kerim'e tekme atan genç: Kur'an-ı Kerim olduğunu bilmeyerek vurdum
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Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kur'an-ı Kerim'e tekme atan genç: 'Kur'an-ı Kerim olduğunu bilmeyerek vurdum' - Son Dakika

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