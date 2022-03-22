Kur Korumalı mevduat sistemindeki değişikliğe ilişkin tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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Kur Korumalı mevduat sistemindeki değişikliğe ilişkin tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı

22.03.2022 09:02
Kur Korumalı mevduat sistemindeki değişikliğe ilişkin tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı

Kur korumalı mevduat sistemi uygulamasında düzenlemeye gidilmesine ilişkin tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kur korumalı mevduat sistemi uygulamasında düzenlemeye gidilmesine ilişkin tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, sisteme dahil olacak hesaplar için uygulanan tarih sınırı kaldırıldı. Sisteme dahil olanlara bir defaya mahsus destek ödemesi yapılması hükmü değiştirilerek vade sonunda yenileme imkanı sağlandı. Söz konusu kararlar altın hesabından Türk lirasına dönüşüm için de geçerli olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlere göre, gerçek kişilerin kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek bankalardaki döviz hesapları için tarih sınırı kalktı.

Uygulama başlarken 21 Aralık itibariyle mevcut olan dolar, euro ve sterlin hesaplarının sisteme dahil olmasına imkan sağlanmıştı. Yeni düzenlemeye göre, gerçek kişilerin kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek döviz hesaplarına tarih sınırı konmadı. Yurt içi yerleşik tüzel kişi/şirketlerin kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek hesapları için ise 31 Aralık 2021 tarihi belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan altın Hesaplarından Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğe göre, aynı kararlar altın hesabından TL'ye dönüşüm için de geçerli olacak. Gerçek kişilerin bankalardaki altın hesabı için 28 Aralık olan tarih sınırı kaldırıldı. Şirketlerin 31 Aralık tarihi itibariyle bankalarda olan altın hesabı TL'ye dönerse desteklenecek. 21 Aralık 2021'den sonra bankalarda açılan dolar, euro, sterlin ve altın hesapları da kur korumalı mevduat sistemine dahil olabilecek. Düzenlemeye eklenen yeni hükümle kur korumalı mevduat için Merkez Bankası'nın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon ve masraf ödenebilmesine imkan sağlandı.

Vade sonunda yenileme imkanı

Kur korumalı mevduat sistemine dahil olanlara bir defaya mahsus destek ödenmesi hükmü de değişti. Sisteme dahil olan TL mevduat ve katılım hesaplarına vade sonunda yenileme imkanı sağlandı. Yurt dışında yerleşik Türk vatandaşları için uygulanan ve devlet destekli yuvam hesabıyla ilgili hükümler de değişti. Yuvam hesabına artık bankalarda hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu kişi ve şirketler de dahil olabilecek. Yuvam hesabı kapsamında açılan TL hesaplara da vade sonunda yenileme imkanı sağlandı. - ANKARA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kur Korumalı mevduat sistemindeki değişikliğe ilişkin tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika


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