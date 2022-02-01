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Kurbağalıdere'ye 14 kilometrelik yeni yaşam vadisi - Son Dakika

Kurbağalıdere'ye 14 kilometrelik yeni yaşam vadisi

01.02.2022 20:14

Kurbağalıdere'ye 14 kilometrelik yeni yaşam vadisi Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte kentin Anadolu yakasındaki su baskınlarını giderecek ve 14 kilometrelik Kurbağalıdere hattı boyunca yaşam vadisine dönüşecek alanda incelemelerde bulundu.

Kurbağalıdere'ye 14 kilometrelik yeni yaşam vadisi

İSTANBUL - Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte kentin Anadolu yakasındaki su baskınlarını giderecek ve 14 kilometrelik Kurbağalıdere hattı boyunca yaşam vadisine dönüşecek alanda incelemelerde bulundu.

"Ataşehir Kurbağalıdere Göztepe Kavşağı E 5 Geçişi Projesi" kapsamındaki çalışmaları, telsiz anonsuyla başlatan İmamoğlu'na, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu eşlik etti. İmamoğlu ve Odabaşı, İSKİ Atık Su İnşaat Daire Başkanı Mahmut Kahraman ve İBB Park ve Bahçe Yeşil Alan Daire Başkanı Yasin Çağatay Seçkin'den proje ve çalışmalarda bilgi aldı. Odabaşı ve İmamoğlu daha sonra Üsküdar Çekmeköy metro hattı ile ilgili Dudullu Yerleşkesi'ni ziyaret ederek yetkililerle görüştü.

İmamoğlu BuzzFest festivalini ziyaret etti

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı ve İBB Başkanı İmamoğlu, Kadıköy Göztepe'de bulunan İstanbul Oyuncak Müzesi'ni de ziyaret etti. Belediye başkanlarına Oyuncak Müzesi'nin kurucusu şair ve yazar Sunay Akın da eşlik etti.

Oyuncak Müzesi'nin ardından Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği kış festivali BuzzFest'e de ziyarette bulunan İmamoğlu, festivali çok eğlenceli bulduğunu söyledi. Kalamış Atatürk Parkı içinde bulunan Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi'nde yapılan festivali ziyaret eden İmamoğlu ve Odabaşı, vatandaşın ve çocukların yoğun ilgisi ile karşılaştı. İki isim festival alanında etkinliklere katılan çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi. İmamoğlu, festival alanında bulunan çocuklara oyuncak dağıttı.

BuzzFest'te buz pateni için kayma yolu, kaydırak gibi eğlencelerin yanı sıra, özel günlerde sürpriz etkinlikler de festivalde yer alıyor. BuzzFest festivali her gün 10.00-22.00 saatleri arasında açık. Buzzfest, Kalamış Atatürk Parkı'nda 28 Şubat'a kadar devam edecek.

Kurbağalıdere'ye 14 kilometrelik yeni yaşam vadisi
Kurbağalıdere'ye 14 kilometrelik yeni yaşam vadisi
Kurbağalıdere'ye 14 kilometrelik yeni yaşam vadisi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kurbağalıdere'ye 14 kilometrelik yeni yaşam vadisi - Son Dakika


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