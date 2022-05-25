Kursiyerler el emeği ürünlerini sergiledi - Son Dakika
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Kursiyerler el emeği ürünlerini sergiledi

25.05.2022 09:51
Kursiyerler el emeği ürünlerini sergiledi

Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının (GÖLMEK) yıl sonu sergisi geniş katılımla gerçekleştirildi.

Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının (GÖLMEK) yıl sonu sergisi geniş katılımla gerçekleştirildi.

GÖLMEK'in 18 kurs merkezinde, bin 900 kursiyerin ürettiği el emeği göz nuru binlerce eserden oluşan yıl sonu sergisi geniş katılımla açıldı. Gölcük Kongre Sarayı'nda düzenlenen açılış törenine, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve eşi Türkan Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Nihat Abiş, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmettin Türkmen, meclis üyeleri, kurs eğitmenleri ve kursiyerler katıldı.

"İnternet ortamında da satılmasını sağlamak istiyoruz"

Programda konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Geçmişten gelen kültürümüzün, milli birikimimizin, sanatımızın, sizlerin ellerinden yansımasını bu ilçede görmek benim için çok büyük bir gurur kaynağıdır. Nasip olursa inşallah ilçemizde bu el emeği göz nuru ürünlerin bir satış yeri olmasını istiyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de bu konuda çalışması var, internet ortamında da satılmasını sağlamak istiyoruz. Usta eğiticiler başta olmak üzere kursu başarıyla tamamlayarak mezun olan kursiyerlerimizi, ayrıca; büyük emek harcanarak yapılan el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı başarılı sergi için de kursiyerlerimizi kutluyorum. Bu serginin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Karabulut, Başkan Sezer ve beraberindeki davetlilerin katılımıyla kesilen kurdelenin ardından GÖLMEK yıl sonu sergisi ziyarete açıldı. - KOCAELİ

Kursiyerler el emeği ürünlerini sergiledi
Kursiyerler el emeği ürünlerini sergiledi
Kursiyerler el emeği ürünlerini sergiledi
Kursiyerler el emeği ürünlerini sergiledi
Kursiyerler el emeği ürünlerini sergiledi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kursiyerler el emeği ürünlerini sergiledi - Son Dakika


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