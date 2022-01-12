Kuruyemiş ve baharat kapalı ortamlarda satılacak - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi esnaflarla işbirliği ile hijyenik koşullarda saklanan, havayla temas etmeyen ve dışarıdan gelebilecek bulaşları önlemek amacıyla kapalı kuruyemiş ve baharat satılmasına yönelik çalışma başlattı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentte sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olarak kabul edilen kuruyemişler ve sofraların vazgeçilmezi baharatların satışı kapsamında, söz konusu ürünlerin esnaf dükkanlarında üzeri açık olarak sergilenmemesi ve kapalı ortamlarda muhafaza edilmesi konusunda çalışma başlattı. Bu kapsamda Kayseri Kuruyemişçiler Kuru Kahve Baharat ve Şekerlemeciler Dernek binasında gerçekleşen toplantıya, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Tarım İlçe Müdürlükleri yetkilileri, Kayseri Kuruyemişçiler Kuru Kahve Baharat ve Şekerlemeciler Dernek Başkanı Mehmet Narin yönetimi ve esnaflar katıldı. Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, kuruyemiş ve baharatların daha hijyenik ve kapalı ortamda muhafaza edilerek tüketiciye ulaştırılması konusunda toplantı yaptıklarını belirterek bu çalışmaya katkı sağlayan esnaflara teşekkür etti. Kayseri Kuruyemişçiler Kuru Kahve Baharat ve Şekerlemeciler Dernek Başkanı Mehmet Narin de, "Kayseri'mizde en iyi şekilde, hijyenik ortamlarda kuruyemişçiler olarak her zaman kuruyemiş satmayı, halkımıza daha iyi hizmet etmeyi canı gönülden isteriz. İşbirliği içerisinde görüştük, inşallah en iyi şekilde hizmet vereceğiz. Kısa sürede Kayseri'mize yakışır şekilde hijyenik ortamlarda kuruyemiş satacağız" diye konuştu.

Toplantı kapsamında, esnaflar bir ay içerisinde kuruyemiş ve baharatları hijyenik koşullarda saklanması, havayla temas etmemesi ve dışarıdan gelebilecek bulaşları önlemesi amacıyla şeffaf kapalı ortamlarda satacak. - KAYSERİ