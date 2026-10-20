Kuşadası'nda inşaat yasağı denetiminde firmalara 4 milyon 45 bin 828 TL ceza kesildi - Son Dakika
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Kuşadası'nda inşaat yasağı denetiminde firmalara 4 milyon 45 bin 828 TL ceza kesildi

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Kuşadası\'nda inşaat yasağı denetiminde firmalara 4 milyon 45 bin 828 TL ceza kesildi
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Kuşadası Belediyesi, 15 Mayıs-15 Ekim inşaat yasağı boyunca kurallara uymayan firmalara 843 işlem yapıp 4 milyon 45 bin 828 lira ceza kesti. Denetimlerde vatandaş şikayetleri de değerlendirildi ve yasak 15 Ekim itibarıyla sona erdi.

(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi, 15 Mayıs-15 Ekim günlerinde uygulanan inşaat yasağı süresince kurallara uymayan firmalara yönelik denetimlerde 843 işlem yaparak toplam 4 milyon 45 bin 828 lira para cezası uyguladı.

Kuşadası'nda 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasağı, 15 Ekim itibarıyla sona erdi. Turistik bölgelerde uygulanan inşaat yasaklarına ilişkin izin taleplerini değerlendirme yetkisinin valiliklerde olduğu beş aylık sürede rutin denetimlerin yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki inşaatları kontrol etti.

Süre boyunca ekipler tarafından yapılan denetimlerde, inşaat yasağı genelgesine uymayan firmalar hakkında 843 işlem yapılıp, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32 ve 36'ncı maddeleri uyarınca toplam 4 milyon 45 bin 828 lira para cezası kesildi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Kuşadası'nda inşaat yasağı denetiminde firmalara 4 milyon 45 bin 828 TL ceza kesildi - Son Dakika
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