Kuşadası'nda Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti - Son Dakika
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Kuşadası'nda Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti

25.02.2022 14:50
Kuşadası'nda Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti.

Ukrayna Kültür Derneği üyeleri bugün saat 12.00'de İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanında buluştu. Yaklaşık 100 kişilik grup, savaşta ölenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı ve Ukrayna Milli Marşını da söyleyen Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti.

Ukrayna Kültür Derneği Başkanı Svitlana Potapenko yaptığı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'ya bir savaş başlattı. Rusya'nın başlattığı savaş ile Ukrayna devletini yok etmeyi güç kullanarak Ukrayna topraklarını ele geçirmeyi ve işgal kontrolünü kurmayı amaçlıyor. Rus ordusu barışçıl Ukrayna şehirlerini geçici olarak işgal altında olan Donbas ve Kırım ile Kuzey-Doğu bölgesi de dahil olmak üzere farklı yönlerden bombalıyorlar. Bu bir savaş eylemi, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bir saldırı. Birleşmiş Milletler tüzüğü ile uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerinin kaba ihlalidir. Ukrayna, uluslararası hukuka göre kendini savunma hakkını uygulamaya koydu. Ukrayna askerlerinin savaş ruhu yüksek, savunucularımız saldırgan devlete karşı koyma konusunda kararlı ve Ukrayna topraklarını mevcut tüm araçlarla savunacaklar. Putin'in Ukrayna'ya saldırısı sadece birleştirilmiş ve kararlı adımlar durdurabilir. Ukrayna vatandaşlarının hayatları ve güvenliğinin yanı sıra tüm Avrupa vatandaşlarının güvenliği ve gelecek dünya düzeni ortak tepkimize bağlıdır" dedi.

Öte yandan, protestocuların arasında Azerbaycan ve Kazakistan vatandaşları da vardı. - AYDIN

Kuşadası'nda Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti
Kuşadası'nda Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti
Kuşadası'nda Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti
Kuşadası'nda Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti
Kuşadası'nda Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti
Kuşadası'nda Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti

YORUMLAR
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Ukraynalılar Adana'da gözyaşlarıyla Rusya'yı protesto etti: Sayın Putin, bu kanlı siyasete hayır Ukraynalılar Adana'da gözyaşlarıyla Rusya'yı protesto etti: Sayın Putin, bu kanlı siyasete hayır Adana'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi Adana'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadası'nda Ukraynalılar, Rusya'yı protesto etti - Son Dakika


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