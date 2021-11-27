Kütahya'da "Derneklerin Proje Hazırlama Kapasitesinin Artırılması" projesi - Son Dakika

Kütahya'da "Derneklerin Proje Hazırlama Kapasitesinin Artırılması" projesi

Kütahya İmam-Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (KİHMED) tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığınca desteklenen "Derneklerin Proje Hazırlama Kapasitesinin Artırılması" projesi kamuoyuna tanıtıldı.

Kütahya İmam-Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (KİHMED) tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığınca desteklenen "Derneklerin Proje Hazırlama Kapasitesinin Artırılması" projesi kamuoyuna tanıtıldı. Projenin hayırlı olmasını dileyen Vali Ali Çelik, "Süreklilik sağlayacak fikirleri üretebilecek altyapının sağlamlaştırılması, derneklerin kurumsallaşması ve uzmanlaşması önemli. Fikri büyütebilir ve sürekliliği sağlayacak fikri takip sistematiğini gerçekleştirebilirsek uzak gibi görünen amaçlara ulaşıldığını göreceğiz" diye konuştu. Programa Vali Çelik'in yanı sıra ÖNDER Onursal Başkanı İbrahim Solmaz, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, KİHMED Başkanı Mustafa Önsay, Gençlik ve Spor Bakanlığı Başmüfettişi, Proje Koordinatörü Mehmet Bulut ile dernek üyeleri katıldı. - KÜTAHYA

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