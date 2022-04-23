Kutlamalara dev Türkiye haritası koreografisi damga vurdu - Son Dakika
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Kutlamalara dev Türkiye haritası koreografisi damga vurdu

23.04.2022 13:00
Kutlamalara dev Türkiye haritası koreografisi damga vurdu

Aydın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları düzenlenen programla gerçekleştirilirken, kutlamalara statta öğrenciler tarafından oluşturulan Türkiye haritası koreografisi damga vurdu.

Aydın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları düzenlenen programla gerçekleştirilirken, kutlamalara statta öğrenciler tarafından oluşturulan Türkiye haritası koreografisi damga vurdu.

TBMM'nin 102. Kuruluş Yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Aydın'da da düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Tören, Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulması ile başladı. Valilik önünden Aydın Atatürk Stadyumu'na kadar düzenlenen kortej yürüyüşü sonrası tören programı statta devam etti.

Günün önem ve anlamını belirten konuşmayı yapan İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, "Egemenliğimizin tehdit altında olduğu zor bir dönemde bizlere ümit ışığı olan vatanın her köşesinden temsilcilerle Gazi Mustafa kemal Atatürk önderliğinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 102. Yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın milletçe birlik ve beraberlik içinde kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz. TBMM'nin açılışının ardından bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve milletin başında hiçbir güç yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır, o da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır, o da milletin kalbi mevcudiyetidir diyen gazi Mustafa kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının ve ecdadımızın vatan topraklarının her köşesinde, milli onurumuz ve bağımsızlığımız için gözlerini kırpmadan şehadet şerbetini içerek, bu toprakları bizlere emanet eden tüm şehitlerimizin gurur günüdür 23 Nisan" dedi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Türkiye haritası koreografisi beğenildi

Ödül töreninin ardından öğrencilerden oluşan folklor ekipleri Türkiye'nin yedi bölgesine ait halk oyunu gösterilerini sundu. Programda son olarak öğrenciler insan zinciri oluşturarak dev Türkiye haritası koreografisini oluşturdu. Koreografi töreni izlemeye gelen vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. 23 Nisan programı Vali Hüseyin Aksoy'un öğrencileri ve tören ekibini tebrik etmesi ile sona erdi.

23 Nisan törenlerine, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Evrim Karakoz, Aydın Garnizon Komutanı Personel Albay Hakkı Haktan Armağan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN

Kutlamalara dev Türkiye haritası koreografisi damga vurdu
Kutlamalara dev Türkiye haritası koreografisi damga vurdu
Kutlamalara dev Türkiye haritası koreografisi damga vurdu
Kutlamalara dev Türkiye haritası koreografisi damga vurdu
Kutlamalara dev Türkiye haritası koreografisi damga vurdu
Kutlamalara dev Türkiye haritası koreografisi damga vurdu
Kutlamalara dev Türkiye haritası koreografisi damga vurdu
Kutlamalara dev Türkiye haritası koreografisi damga vurdu
Kutlamalara dev Türkiye haritası koreografisi damga vurdu
Kutlamalara dev Türkiye haritası koreografisi damga vurdu
Kutlamalara dev Türkiye haritası koreografisi damga vurdu
Kutlamalara dev Türkiye haritası koreografisi damga vurdu

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Türkiye, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kutlamalara dev Türkiye haritası koreografisi damga vurdu - Son Dakika


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