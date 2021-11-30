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Kütüphaneler şehri Kayseri'de fuar heyecanı - Son Dakika

Kütüphaneler şehri Kayseri'de fuar heyecanı

30.11.2021 14:10
Kütüphaneler şehri Kayseri'de fuar heyecanı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, kütüphaneler şehri, 5 üniversitesi ve 80 bin üniversite öğrencisi olan, okuma aşkı ile var olan Kayseri'yi muhteşem bir kitap fuarı heyecanı sardı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, kütüphaneler şehri, 5 üniversitesi ve 80 bin üniversite öğrencisi olan, okuma aşkı ile var olan Kayseri'yi muhteşem bir kitap fuarı heyecanı sardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu'nun en büyük kitap fuarı olma özelliği taşıyan ve merhum yazar, şair ve düşünür Sezai Karakoç anısına gerçekleşecek kitap fuarında 1 milyon civarında ziyaretçi hedeflediklerini belirtirken, öğrenciler de fuarın açılmasını sabırsızlıkla beklediklerini söylediler.

Okuyan ve okutan kent Kayseri'de kitapseverlerin merakla beklediği fuarın dördüncüsü 3-12 Aralık günlerinde Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleşecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve Anadolu'nun en büyük kitap fuarı olma özelliği taşıyan organizasyonda 270 yazar, 200'ün üzerinde yayınevi, 3 milyonu aşkın kitap okur severler ile buluşacak.

Kayseri 4. Kitap Fuarı'nın açılışına günler kala, şehri heyecan ve kitap kokusu sardı. Merkez kütüphaneyi ziyaret ederek, gençlerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, 4. Kayseri Kitap Fuarı'na 1 milyon civarında ziyaretçi beklediklerini, yine kendi rekorlarını kıracaklarını belirterek, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak hasretle beklenen, pandemi sürecinde özlenen kitap fuarımızı yapma hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

Öğrencilere ve kitapseverlere ücretsiz bir şekilde kitap fuarına ulaşım imkanı sağlanacağını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

"270'den fazla yazarımız, milyonların üzerinde kitaplarımız, 200'ün üzerinde yayınevimizin işbirliği ile ziyaretçilerimizi beklediğimiz ifade etmek istiyorum. Kayseri okuyan şehir, Kayseri makarr-ı ulema diye bilinen alimler şehridir. O açıdan Kayseri'mizdeki kütüphanelerimizle, kitaplarımızla, elektronik kitaplarımızla, 5 üniversitesi, 80 bin civarında üniversite öğrencisi, 300 bin civarında orta öğrenim öğrencisiyle, bütün bunların yanında tüm Kayserili hemşerilerimizi davet etmek istiyoruz. 3-12 Aralık arasında tüm kitap kurtlarını, kitapsever dostlarımızı fuarımıza bekliyoruz."

Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı ile ilgili görüşlerini aktaran lise öğrencisi Salih Yusuf Göktaş, "Kitap Fuarları benim hayatım için oldukça öneme sahip. Küçüklükten beri kitap okuyan birisiyim. Kitap okuma alışkanlığımı kitap fuarında keşfettim. Normalde okuduğumuz bir kitabın yazarını orada canlı olarak görmek cidden farklı bir his oluyor. Kitap fuarlarına çok seven birisi ve katılım gösteren birisi olarak geçen sene olmamasına çok üzülmüştüm, şuan açılacak olması beni çok heyecanlandırıyor" diye konuştu.

Üniversite hazırlık öğrencisi Şaziye Kılınç da kitap fuarının yapılmasını kendisini çok heyecanlandırdığını, sevdiği kitapların yazarları ile buluşma ve tanışma fırsatı bulduklarını, kitaplar hakkında bilgi aldıklarını ve bu durumun kitapseverler için büyük bir imkan olduğunu anlattı.

12. sınıf öğrencisi olduğunu, üniversite sınavına hazırlandığını söyleyen Alihan Pekacar ise kitap fuarının açılmasını sabırsızlıkla beklediklerini vurgulayarak, "Kitaplarını okuduğumuz yazarlarla tanışmak ve onların seminerlerini dinleme fırsatı bulmak bizim için kıymetli. Her sene gittiğimiz kitap fuarına bu sene de gideceğiz. Hemen açılmasını bekliyoruz, ilk fırsatta hemen uğrayacağız. Kitap okumak önemli, fırsat buldukça kitap okuyoruz. Bütün arkadaşlarımı Kayseri Kitap Fuarı'na davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleşmeyen kitap fuarını büyük bir özlemle beklediklerini ifade eden Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Seher Atıcı, "Çoğu insan kitap kokusuna hasret kaldı. Bu büyük görsel bizim için çok güzel olacak. Görsel şölen nedeniyle hem gözlerimiz, hem zihinlerimiz dolacak. Yazarlarla birlikte onlarla birebir röportaj imkanımız olacak, sorularımızı birinci elden sorup, cevaplarımızı alacağız. Kitaplar bizim yol göstericimizdir, bize farklı ufuklar açar. Bu nedenle yol göstericimiz olan kitaplardan fazlasıyla yararlanarak zihinlerimizi dolduracağız" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kütüphaneler şehri Kayseri'de fuar heyecanı
Kütüphaneler şehri Kayseri'de fuar heyecanı
Kütüphaneler şehri Kayseri'de fuar heyecanı
Kütüphaneler şehri Kayseri'de fuar heyecanı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütüphaneler şehri Kayseri'de fuar heyecanı - Son Dakika


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