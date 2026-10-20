Kuyucak Müftülüğü meslek lisesi öğrencilerine ÇEDES ile değerleri anlattı

Kuyucak Müftülüğü meslek lisesi öğrencilerine ÇEDES ile değerleri anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ÇEDES kapsamında meslek lisesi öğrencilerine milli ve manevi değerler söyleşisi düzenlendi. Din Hizmetleri Uzmanı Süleyman Özdemir öğrencilerle bilgi paylaştı; Kuyucak Müftülüğü emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında meslek lisesi öğrencilerine yönelik milli ve manevi değerler konulu söyleşi düzenlendi.
Kuyucak Müftülüğü tarafından ÇEDES Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Kuyucak Meslek Lisesi öğrencileriyle bir araya gelindi. Öğrencilerin katılımıyla düzenlenen programda, Din Hizmetleri Uzmanı Süleyman Özdemir tarafından milli ve manevi değerler üzerine sunum yapıldı. Gençlerle değerler üzerine söyleşi gerçekleştiren Özdemir, öğrencilerle çeşitli konularda bilgi paylaşımında bulundu. Öğrencilerin ilgi gösterdiği etkinlikte, milli ve manevi değerlerin önemi ele alındı. Kuyucak Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, programa katılan öğrencilere ve etkinlikte emeği geçen öğretmenlere teşekkür edildi.
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